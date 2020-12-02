3 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Проклів день та іменинники

3 грудня православні християни вшановують пам'ять святителя Прокла – константинопольського патріарха і учня Іоанна Златоуста. У народі – Проклів день. У світі відзначається День людей з інвалідністю та День дизайнерів і аніматорів. Також виповнюється 28 років СМС.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 3 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

3 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Григорій, Микола, Остап, Ян, Ганна, Тетяна.

День святого Прокла або Проклів день

Святитель Прокл – учень Іоанна Златоуста. Азбука віри

Святий Прокл народився близько 390 року в Константинополі. Він був учнем святителя Іоанна Златоуста, який висвятив його на диякона, а потім в пресвітери. Прокл був свідком явлення апостола Павла Іоанна Златоуста, від свого вчителя він отримав глибокі знання Святого Письма.

Цей святий прославився безліччю чудес – віруючі звертаються до нього з проханням захистити від негараздів і хвороб. У народі свято відоме під назвою Проклів день. З давніх-давен в народі вірили, що на Прокла нечисть може в будь-який момент вискочити з-під землі і принести зло людині. Тому в цей день намагалися читати захисні замовляння. Вважається також, що потрібно прислухатися до порад, які отримує людина 3 грудня, – вони можуть допомогти в майбутньому.

Проклів день 2020: традиції і прикмети. Pixabay

День людей з інвалідністю

У 1992 році в кінці Десятиліття людей з інвалідністю Організації Об'єднаних Націй (1983 – 1992) Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією №47/3 проголосила 3 грудня Міжнародним днем людей з інвалідністю (International Day of Disabled Persons). Метою дати є просування їх прав у всіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкої громадськості до їхніх проблем.

День людей з інвалідністю. Pixabay

День дизайнерів і аніматорів

Всесвітній день дизайнерів і аніматорів також називають Днем комп'ютерної графіки. Традиційно його відзначають у третій день грудня. Ідея його проведення, висунута в 1998 році, належить американській компанії Alias.

Дата для Всесвітнього дня комп'ютерної графіки обрана в зв'язку з тим, що вона єдина в році починається зі знакового поєднання символів: 3D – 3 December.

День дизайнерів і аніматорів. Pixabay

День народження СМС

3 грудня, виповнюється 28 років з того дня, коли було відправлено перше повідомлення SMS. Так, в 1992 році інженерам у Великобританії вдалося передати з комп'ютера на мобільний телефон коротке послання – "Merry Christmas" (в перекладі з англ. "Щасливого Різдва").

Ідею сервісу SMS запропонував інженер з Фінляндії Матті Макконен ще в 1984 році на конференції про майбутнє мобільних комунікацій в Копенгагені.

День народження SMS. Pixabay

Прикмети на Проклів день 3 грудня

Якщо сніг у цей день піде, то буде дощова погода.

Снігур співає, а сорока під стріху ховається – скоро буде хуртовина.

Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

Сильний сніг пішов рано вранці – вдень буде ясно і сонячно.

Поліна тріщать в печі – прикмета до того, що буде морозний день.

Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.

Вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

Що не можна робити 3 грудня

Сваритися, лаятися, злитися – потрібно прагнути бути доброзичливим і привітним.

Вирушати в далеку дорогу – краще перенести поїздку на наступний день.

На Русі в цей день було прийнято проклинати нечисть.

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