29 січня: які свята, день в релігії і хто іменинники

29 січня в православній церкві – День поклоніння чесним веригам апостола Петра, а в народі цей день був відомий як Петро–полукорм. У світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 29 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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День поклоніння чесним веригам апостола Петра

29 січня шанують святого і всехвального апостола Петра. Відповідно до Писання, близько 42 років апостол за наказом Ірода Агрипи знаходився у в'язниці, пов'язаний двома залізними ланцюгами.

У ніч перед судом Ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги й вивів його з темниці. Християни, почувши про чудо, зберегли ланцюги (вериги) і довгий час зберігали їх як коштовність, аж до періоду правління Патріарха Ювеналія. Свята Євдокія побудувала храм на честь апостола Петра і поклала в ньому вериги. Також в Римі зберігаються інші вериги, в які був закутий Петро перед своєю кончиною.

Православна церква сьогодні відзначає Поклоніння чесним веригам апостола Петра. nashemisto.dp.ua

Вважалося, що віряни, підійшовши до вериг, зцілювалися від всіх хвороб.

Петро–полукорм

У народі 29 січня називають Петро-Полукорм, оскільки до цього дня вже залишається тільки половина зимових запасів. За традицією, в цей день заведено замовляти молебень святому Петру. Наші предки вірили, що це допоможе зібрати багатий урожай.

Крім того, апостол Петро вважається покровителем рибалок і рибного лову.

День мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається у всьому світі в річницю прийняття Делійської декларації. Основною метою цього дня є заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни.

Прикмети на 29 січня

Якщо 29 січня розігралася заметіль – літо буде дощовим.

Північний вітер – до похолодань і лютих морозів.

Якщо на Петра морозний день без снігу, це означає, що літо буде спекотним і посушливим.

Місяць яскравий, з крутими рогами – до несильного, приємного морозця.

Якщо до 29 січня залишається більш ніж половина запасів з торішнього врожаю, то і в цьому році не доведеться голодувати.

На заході сонце червоне – до морозної, але сонячної погоди наступного дня.

У народі 29 січня називають Петро-Полукорм, оскільки до цього дня вже залишається тільки половина зимових запасів delo.ua

Що не можна робити 29 січня

Заборонено відмовлятися від частування, особливо від хліба. Ігнорування цього забобону може призвести до фінансових збитків в майбутньому.

У день Петра кожне слово повинно мати свою вагу, тому не можна базікати й пліткувати.

Не можна лізти в бійку і бавитися з кулаками. Нечисті сили звернуть на це увагу.

Не варто без праці проводити час до заходу сонця. В цей день слід старанно працювати до самого вечора, інакше можна відлякати удачу.

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