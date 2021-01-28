29 січня: які свята, день в релігії і хто іменинники

29 січня в православній церкві – День поклоніння чесним веригам апостола Петра, а в народі цей день був відомий як Петро–полукорм. У світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 29 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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29 січня шанують святого і всехвального апостола Петра. Відповідно до Писання, близько 42 років апостол за наказом Ірода Агрипи знаходився у в'язниці, пов'язаний двома залізними ланцюгами.

У ніч перед судом Ангел Господній зняв з апостола ці ланцюги й вивів його з темниці. Християни, почувши про чудо, зберегли ланцюги (вериги) і довгий час зберігали їх як коштовність, аж до періоду правління Патріарха Ювеналія. Свята Євдокія побудувала храм на честь апостола Петра і поклала в ньому вериги. Також в Римі зберігаються інші вериги, в які був закутий Петро перед своєю кончиною.

Вважалося, що віряни, підійшовши до вериг, зцілювалися від всіх хвороб.

У народі 29 січня називають Петро-Полукорм, оскільки до цього дня вже залишається тільки половина зимових запасів. За традицією, в цей день заведено замовляти молебень святому Петру. Наші предки вірили, що це допоможе зібрати багатий урожай.

Крім того, апостол Петро вважається покровителем рибалок і рибного лову.

День мобілізації проти загрози ядерної війни відзначається у всьому світі в річницю прийняття Делійської декларації. Основною метою цього дня є заклик до припинення гонитви ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, а також усунення самої загрози ядерної війни.

Якщо 29 січня розігралася заметіль – літо буде дощовим.

Північний вітер – до похолодань і лютих морозів.

Якщо на Петра морозний день без снігу, це означає, що літо буде спекотним і посушливим.

Місяць яскравий, з крутими рогами – до несильного, приємного морозця.

Якщо до 29 січня залишається більш ніж половина запасів з торішнього врожаю, то і в цьому році не доведеться голодувати.

На заході сонце червоне – до морозної, але сонячної погоди наступного дня.

Заборонено відмовлятися від частування, особливо від хліба. Ігнорування цього забобону може призвести до фінансових збитків в майбутньому.

У день Петра кожне слово повинно мати свою вагу, тому не можна базікати й пліткувати.

Не можна лізти в бійку і бавитися з кулаками. Нечисті сили звернуть на це увагу.

Не варто без праці проводити час до заходу сонця. В цей день слід старанно працювати до самого вечора, інакше можна відлякати удачу.

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