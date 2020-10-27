28 жовтня: яке свято відзначають, прикмети і що не можна робити в Юхимів день

28 жовтня православні християни шанують пам'ять Юхима Благочестивого або аскета Євфимія Солоунського. Його також називали днем Юхима-Льонника, тому що в цей день м'яли і шарпали льон. За народним календарем – Юхим Осінній. В Україні також відзначають День визволення від фашистських загарбників.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 28 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 28 жовтня іменини відзначають Денис, Дмитро, Юхим, Іван і Семен.

День визволення України від фашистських загарбників

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Національне свято, присвячене вигнанню військ нацистської Німеччини з території України в 1944 році. Вперше ця дата в державному календарі з'явилася в 2009 році. Ідею висловив на офіційному рівні міністр економіки України Сергій Тігіпко 15 жовтня, і через п'ять днів президент Віктор Ющенко підписав указ про заснування нової дати. Свято було введене "з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, а також вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу під час Другої світової війни".

День Юхима Благочестивого

Святий Юхим народився і жив в Палестині в IX столітті. Коли йому виповнилося 18 років, він вирішив стати монахом і служив в обителі Пісидіон, поки не дав обітницю суворо дотримуватися правил аскетизму. Після цього він з відлюдником Йосипом оселився на Афоні і там заради позбавлення від гріховності приборкував бажання своєї плоті.

Юхимів день або Юхим осінній: що не можна робити. Pixabay

До ченця Юхима стали тягнутися люди, і тоді він оселився на острові, але пізніше повернувся в Салоніки і наслідував подвиг паломників, які безперервно молилися на кам'яному стовпі.

Святий Евфимія прожив 74 роки і за своє довге життя встиг відновити церкву святого Андрія і побудувати жіночу чернечу обитель.

Юхим Осінній

За народними повір'ями, в день Юхима Осіннього коріння рослин змикаються з землею, комахи ховаються під землю і вся природа засинає. У народі цей день також називали Пасічником, тому що бджолярі готували вулики на зимівлю.

Прикмети на Юхимів день. Pixabay

На Юхима Осіннього серед чоловіків було прийнято валяти валянки, ремонтувати сільськогосподарський інвентар, готувати сани. Серед жінок було прийнято тріпати льон, а результати роботи показувати всьому селу, щоб вибрати кращу господиню.

Вважалося, що в цей день в будинок повертається нечиста сила, яка ховалася влітку. Серед таких злих духів найвідомішою є мара. Вона плутає нитки в ткацьких верстатах, б'є посуд, псує їжу, лякає дівчат. Мара любить сідати біля ткаль. Щоб її прогнати, дівчина повинна була перехреститися і звернутися за допомогою до Юхима Благочестивого.

Прикмети на 28 жовтня

Якщо в цей день сніг випаде, то наступної осені буде багатий урожай хліба.

Якщо місяць в колах, але небо чисте, скоро мороз вдарить.

Червоні і розпливчасті кола біля місяця – до снігу і вітру.

Над сонцем, що сходить, видніється хмара – до негоди.

Кішка п'є воду більше звичайного – до негоди.

Якщо собака їсти відмовляється, то насувається негода.

Багато мишей на току – зима з відлигами буде.

Якщо перед зльотом на сідало півень 12 разів проспіває, то завтра погода зміниться.

Кури скребуть – до дощу.

Якщо комарі з'явилися, то зима буде теплою.

Що не можна робити 28 жовтня:

Згідно з повір'ями у цей день заборонялося лихословити, негативно мислити, ображатися і конфліктувати.

Крім того, щоб не накликати біду, краще відмовитися від роботи як в городі, так і в будинку. Наші предки вірили, що в іншому випадку можна серйозно і надовго захворіти.

Вночі не можна дивитися в небо. Вважалося, що в цей час можна побачити зорепад, а це – до біди.

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