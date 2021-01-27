28 січня: яке свято відзначають, прикмети і іменинники

28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 28 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Іменини в цей день святкують Павло, Олена, Гавриїл, Іван, Михайло, Прохор.

Павлів день

ень 28 січня в православної релігії отримав свою назву на честь пам'яті преподобного Павла Фівейського. Це свято іноді називають також Павлом Єгипетським або Павлом відлюдником.

Преподобний Павло Фивейский за життя був відлюдником. azbyka.ru

Преподобний Павло був першим християнським монахом. Він прожив в самоті 91 рік і помер у віці 113 років в печері. На Русі вважалося, що в Павлів день варто задуматися про майбутні сільськогосподарські роботи – цьому сприяло збільшення світлового дня

Також за традицією, якщо 28 січня народжувалася дитина, варто було надіти на неї лляну сорочку, а під подушку покласти кілька лляних волокон. У народі вірили, що такий ритуал захистить дитину від недоброзичливців.

Міжнародний день захисту персональних даних

Щороку в цей день, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято придумали з метою нагадати про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити віртуальне і реальне життя кожного з нас. Це свято стало більш важливим з розвитком соціальних мереж і збільшенням випадків кібербулінгу.

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних pexels

Народні прикмети на 28 січня

Якщо в ніч на Павла на небі сяють зірки – це обіцяє хороший врожай льону в майбутньому сезоні.

Якщо є мороз і з'являються візерунки на вікнах – літо буде врожайним.

Якщо вночі на небі тьмяні зірки, то буде потепління, а якщо яскраві – то до морозу і хурделиці.

Дме сильний вітер 28 січня – до дощового року.

Чути щебет снігурів в Павлів день – до зміни погоди.

Якщо 28 січня є сильний вітер, то цілий рік будуть йти дощі. pexels.com

Що не можна робити 28 січня

На Павлів день можна легко отримати пристріт, тому небажано виходити з дому без оберега.

28 січня забороняється зустрічатися з недоброзичливцями та з'ясовувати відносини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.