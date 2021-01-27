28 січня: яке свято відзначають, прикмети і іменинники

28 січня православні християни святкують Павлів день, а у світі цей день увійшов в історію як Міжнародний день захисту персональних даних.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 28 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Іменини в цей день святкують Павло, Олена, Гавриїл, Іван, Михайло, Прохор.

ень 28 січня в православної релігії отримав свою назву на честь пам'яті преподобного Павла Фівейського. Це свято іноді називають також Павлом Єгипетським або Павлом відлюдником.

Преподобний Павло був першим християнським монахом. Він прожив в самоті 91 рік і помер у віці 113 років в печері. На Русі вважалося, що в Павлів день варто задуматися про майбутні сільськогосподарські роботи – цьому сприяло збільшення світлового дня

Також за традицією, якщо 28 січня народжувалася дитина, варто було надіти на неї лляну сорочку, а під подушку покласти кілька лляних волокон. У народі вірили, що такий ритуал захистить дитину від недоброзичливців.

Щороку в цей день, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято придумали з метою нагадати про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити віртуальне і реальне життя кожного з нас. Це свято стало більш важливим з розвитком соціальних мереж і збільшенням випадків кібербулінгу.

Якщо в ніч на Павла на небі сяють зірки – це обіцяє хороший врожай льону в майбутньому сезоні.

Якщо є мороз і з'являються візерунки на вікнах – літо буде врожайним.

Якщо вночі на небі тьмяні зірки, то буде потепління, а якщо яскраві – то до морозу і хурделиці.

Дме сильний вітер 28 січня – до дощового року.

Чути щебет снігурів в Павлів день – до зміни погоди.

На Павлів день можна легко отримати пристріт, тому небажано виходити з дому без оберега.

28 січня забороняється зустрічатися з недоброзичливцями та з'ясовувати відносини.

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