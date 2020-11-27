28 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Гуріїв день та іменинники

28 листопада Православна Церква відзначає початок Різдвяного посту. За народним календарем – Гуріїв день. Також в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодомору, у світі – Всесвітній день співчуття.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 27 листопада, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

27 листопада іменини святкують: Григорій, Дмитро, Микола, Пилип.

Початок Різдвяного посту

Православний Різдвяний піст, або Пилипів піст, встановлений на честь Різдва Христового, щорічно випадає на період з 28 листопада по 6 січня. Його мета – духовне очищення через покаяння, молитву, стриманість у їжі та зустріч свята Різдва з чистою душею.

Початок Різдвяного посту: що не можна робити. biwork.ru

Протягом 40 днів посту до вживання строго забороняються продукти тваринного походження: молоко, м'ясо, яйця, вершкове масло, сир і страви з них.

Основу меню в Різдвяний піст складають овочі, каші, гриби і бобові. За винятком середи і п'ятниці, а також Святвечора 6 січня, віруючим дозволяється трохи риби і морепродуктів, а у вихідні – вина.

Гуріїв день

28 листопада, православні християни вшановують пам'ять святих мучеників, сповідників Гурія, Самона і Авіва. У народі свято отримало назву Гуріїв день. Святий Гурій вважається захисником людей від темних сил, які, як говорили, ховаються взимку в землі.

Святий Гурій: прикмети і що не можна робити на Гуріїв день. Азбука віри

Святий Гурій, як говорили в народі, розганяв всю нечисту силу, яка взимку ховається в землі від морозів. Гурію також молилися про зцілення хвороб, особливо зубного болю. Жінки, у яких був злий і нелагідний чоловік, в цей день молилися Гурію, щоб чоловік подобрішав.

День пам'яті жертв Голодомору

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. В цю дату прийнято вшановувати пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті. По всій країні відбуваються жалобні заходи, присвячені загиблим, також рекомендується утримуватися від гулянь і веселощів.

День пам'яті жертв Голодоморів 2020. http://nadrda.gov.ua/

Вперше День пам'яті жертв Голодоморів був введений указом президента Леоніда Кучми в 1998 році. У 2004 році назва була змінена на "День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій". А в 2007 році президент Віктор Ющенко встановив своїм указом "День пам'яті жертв голодоморів".

Всесвітній день співчуття

Всесвітній день співчуття (World Compassion Day, WCD), або Всесвітній день милосердя, відзначається в світі щорічно 28 листопада.

Всесвітній день співчуття. Pixabay

Ініціатором установи цього гуманного свята виступив індійський поет, журналіст і громадський діяч – Прітіш Нанді (Pritish Nandy). Головна ідея Дня – пропаганда способу життя на основі ахімси.

Ахімса – це поведінка і принцип дій, при яких перша вимога – ненанесення шкоди і болю будь-якій живий формі, тобто ненасильство в широкому його розумінні – незнищенні, незашкодження всьому живому (людям, тваринам, рослинам) ніколи і ніяким чином – ні думкою, ні словом, ні ділом.

Прикмети на 28 листопада

На Гуріїв день випав сніг – пролежить до повені.

Багато снігу – до хорошого урожаю в наступному році.

Тепло, йде дощ або мокрий сніг – травень буде холодним і непогожим.

Коні голосно іржуть – зима буде теплою і м'якою.

Що не можна робити 28 листопада

Вдаватися до розваг – в перший день Різдвяного посту це строго заборонено.

Сваритися, засуджувати кого-небудь.

Зловживати їжею і алкоголем.

Вести погані розмови, скупитися.

Не можна гадати, проводити будь-які магічні обряди – церква цього не підтримує.

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