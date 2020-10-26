27 жовтня: яке свято відзначають, прикмети на Параскеви Брудниці та іменинники

27 жовтня православні християни вшановують пам'ять преподобної Параскеви-Петки Сербської, у народі свято називають Параскеви П'ятниці або Параскева Брудниця. Також день ангела відзначають Михайло, Назар, Петро і Парасковія.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 27 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День Параскеви Сербської

Свята Параскева народилася в Сербії, поблизу міста Калліократія, у селищі Епіват. Батьки її були благочестиві люди: вони неухильно виконували всі заповіді Божі та славилися всюди своєю доброчинністю та милостивістю.

Свята Параскева Сербська. Азбука віри

Крім дочки Параскеви, був у них син. Його віддали в училище, а дочка виховувалася в будинку своїх благочестивих батьків. Брат Параскеви, коли був навчений Святим Письмом, за згодою батьків прийняв постриг під іменем Євфимія. Євфимій згодом став єпископом у Мадиті, де прославився добродійним життям і створив безліч преславних чудес.

Після смерті своїх батьків Параскева стала проводити життя, повне скорботи й поневірянь. Наслідуючи старанно життя святих, вона дотримувалася суворого посту й поневолювала тілесні потреби.

Параскева П'ятниця або Параскева Брудниця

На Русі Параскеві дали прізвисько Брудниця через сиру погоду та сльоту, які зазвичай супроводжували день її пам'яті. За кількістю бруду судили про те, коли настане зима. Якщо на дорогах багато болота, що відбиток кінського копита негайно заливається водою, значить до зими залишилося чотири тижні. Крім того, бруд обіцяв велику кількість дощів навесні.

Прикмети на Параскеви Брудниці: якою буде погода. Pixabay

Були в Параскеви й інші прізвиська – Льонниця, Тріпальниця. У цей день господині починали тріпати і м'яти льон. А ось прясти і прати на Параскеву не рекомендувалося, хоча можна було шити. У деяких районах святу шанували як покровительку всякої жіночої зимової роботи.

Якщо день пам'яті святої випадав на п'ятий день тижня, справляли особливе свято – Параскеву П'ятницю. Цьому імені відповідав образ високої, худої жінки з довгим волоссям. Особливу увагу на Параскеву П'ятницю приділяли породіллям і вагітним жінкам. Вважали, що їх оберігає сама свята. Щоб не прогнівити Параскеву і не втратити її допомоги під час пологів, вагітні жінки намагалися не розчісувати волосся в п'ятницю. Також говорили, що той, хто багато сміється цього дня, у старості багато плакатиме.

Параскева Брудниця: що не можна робити 27 жовтня. Pixabay

Прикмети на 27 жовтня

Яскраве зіркове небо цього дня віщує багатий урожай наступного року.

Ворони розкаркалися – до відлиги.

Багато ягід на горобині обіцяють дощове літо.

Що не можна робити 27 жовтня

У вівторок не варто прати, лагодити одяг або займатися пряжею – можна прогнати удачу й достаток із дому.

Не варто починати важливі справи, інакше не вдасться їх благополучно закінчити.

Згідно з повір'ям, краще менше сміятися, інакше весь рік доведеться багато плакати.

Також не рекомендується розчісувати волосся вагітним дівчатам.

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