26 жовтня: яке завтра свято, прикмети в день Іверської ікони Божої Матері та іменинники

26 жовтня 2020 року у світі відзначається Міжнародний день шкільних бібліотек. Також православні християни вшановують чудотворну Іверську ікону Божої Матері. У народі свято називають Банник або Банний день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 26 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Відзначається в багатьох країнах щорічно в четвертий понеділок жовтня, починаючи з 1999 року з ініціативи ЮНЕСКО. Причому щороку свято присвячене певній темі.

Міжнародний день шкільних бібліотек: коли відзначають mirkosmosa.ru

Святкування Іверської ікони Божої Матері

26 жовтня православні християни вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають Вратарниця або Воротарка. Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. Згідно з переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла.

Іверська ікона Божої Матері krasnoselie.ru

У народному календарі свято відоме як Банник або Банний день. За традицією в цей день влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекали біди та нещастя.

Банний день: що це за свято mygazeta.com

Православні християни 26 жовтня ходять до церкви, де священники служать спеціальні молебні та читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Також 26 жовтня відзначається День Ангела Антона, Веніаміна, Злата, Інокентія, Карпа, Микити, Миколи, Трохима.

Прикмети на 26 жовтня

Прикмети на 26 жовтня pinterest.com

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали – до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору – до дощу.

Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Що не можна робити 26 жовтня

У цей день категорично заборонено лаятися та лихословити.

Також не можна займатися рукоділлям й працювати по дому.

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