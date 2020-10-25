26 жовтня: яке завтра свято, прикмети в день Іверської ікони Божої Матері та іменинники

26 жовтня 2020 року у світі відзначається Міжнародний день шкільних бібліотек. Також православні християни вшановують чудотворну Іверську ікону Божої Матері. У народі свято називають Банник або Банний день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 26 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Відзначається в багатьох країнах щорічно в четвертий понеділок жовтня, починаючи з 1999 року з ініціативи ЮНЕСКО. Причому щороку свято присвячене певній темі.

Святкування Іверської ікони Божої Матері

26 жовтня православні християни вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яку також називають Вратарниця або Воротарка. Чудотворна ікона зберігається в монастирі на Афоні в Греції. Згідно з переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла.

У народному календарі свято відоме як Банник або Банний день. За традицією в цей день влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. Також існували певні суворі правила, а порушників, за повір'ями, чекали біди та нещастя.

Православні християни 26 жовтня ходять до церкви, де священники служать спеціальні молебні та читають молитви, присвячені образу Богородиці. Віруючі просять у Діви Марії заступництва, здоров'я, милосердя і відпущення гріхів.

Також 26 жовтня відзначається День Ангела Антона, Веніаміна, Злата, Інокентія, Карпа, Микити, Миколи, Трохима.

Прикмети на 26 жовтня

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали – до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору – до дощу.

Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Що не можна робити 26 жовтня

У цей день категорично заборонено лаятися та лихословити.

Також не можна займатися рукоділлям й працювати по дому.

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