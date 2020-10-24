25 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

25 жовтня 2020 року в Україні відзначають День маркетолога та День автомобіліста і дорожника. Також православні християни шанують пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроника. У народі свято називають – Андрон Звіздар.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 25 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День маркетолога

В Україні це свято відзначається 25 жовтня, хоч воно й не має офіційного статусу. Маркетологи – стратеги і тактики продажів, завдяки яким споживачі завжди знають, що їм потрібно купити. Перше управління по маркетингу й рекламі було створено на території СРСР ще у 1975 році.

День маркетолога в Україні: коли відзначають arbconsulting.ru

День автомобіліста і дорожника

День автомобіліста і дорожника в Україні бере початок з 1993 року. Він був заснований згідно з Указом першого президента України Леоніда Кравчука. Згідно з документом цей день святкується в щорічно останньої неділі жовтня.

День автомобіліста і дорожника в Україні: коли відзначають pinterest.com

Андрон Звіздар

25 жовтня Православна Церква шанує пам'ять мучеників Прова, Тараха й Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

Мученики Пров, Тарах й Андроник rsute.ru

У народі свято називали Пров або Андрон Звіздар, і на дату зазвичай судили за зірками про погоду і про майбутній урожай. У цей день побутували особливі обряди й суворі заборони, які не можна було порушувати.

Також 25 жовтня відзначається День Ангела Олександра, Дениса, Івана, Кузьми, Лаврентія, Макара, Максиміліана, Мартіна, Миколи, Тараса, Феодосія, Федота.

Прикмети на 25 жовтня

Прикмети на 25 жовтня goodfon.ru

Північний вітер – до похолодання.

Напрямок вітру змінюється – похмура погода встановиться надовго.

Грім гримить – до безсніжної та теплої зими.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Птахи низько до землі летять – до ранньої та холодної зими.

Багато ялинових шишок – до доброго врожаю ярих.

Місяць почервонів – до вітру.

Зірки яскраві – до морозу, тьмяні – до похолодання.

Багато яскравих зірок – до доброго врожаю гороху.

Зірки мерехтять – до снігу.

Зірка впала – до вітряної погоди.

Що не можна робити 25 жовтня

У цей день не можна ні з ким сваритися й занадто багато веселитися.

Також 25 жовтня не можна прати й вибивати перини.

Не рекомендується в цей день купувати в магазині церковні свічки.

Крім того, категорично заборонено гадати на картах.

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