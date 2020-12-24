25 грудня: яке свято відзначають, прикмети і що не можна робити

25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове. Православна церква вшановує пам'ять святителя і чудотворця Спиридона Триміфунтського, в народі – Спиридон Сонцеворот.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 25 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

25 грудня іменини святкують: Адам і Олександр.

У п'ятницю, 25 грудня, католики, протестанти і частина православних відзначають Різдво Христове. Це один з найважливіших днів для віруючих, який присвячений чудесному народженню Ісуса Христа від Пресвятої Діви Марії.

Син Божий Ісус Христос народився у Діви Марії в місті Вифлеєм в той час, коли Іудеєю – провінцією Римської імперії – правив деспотичний цар Ірод. Тоді в країні проводився перепис населення і всім громадянам було велено прийти в своє рідне місто. Християнська церква вважає, що Ісус Христос народився саме 25 грудня, тобто через дев'ять місяців після Благовіщення, яке святкується 25 березня і символізує історію про явлення архангела Гавриїла Марії, що сповістив про швидке народження Сина Божого. Офіційно дата Різдва була встановлена в 431 році на Ефеському церковному соборі.

25 грудня сім'ї збираються за святковим столом, колядують, дарують один одному подарунки. Діти зазвичай знаходять сюрпризи від Санта-Клауса в спеціально приготованих шкарпетках.

Святитель Святий Спиридон (Саламинський), чудотворець, народився в кінці 3 століття на острові Кіпр. З дитячих років Спиридон пас овець, чистим і богоугодним життям наслідував старозавітних праведників: Давида – в лагідності, Якова – в серцевій доброті, Авраама – в любові до мандрівників.

У зрілому віці святий Спиридон став батьком сімейства. Надзвичайна доброзичливість і душевна чуйність приваблювали до нього багатьох: бездомні знаходили в його будинку притулок, мандрівники – їжу і відпочинок. За невпинну пам'ять про Бога і добрі справи Господь наділив майбутнього святителя благодатними дарами: зціленням невиліковних хворих і вигнанням бісів.

25 грудня в народі називають днем сонцестояння, маючи на увазі, що сьогодні приходить найдовша ніч у році і найкоротший день, який в далі стає все довшим. Вважалося, що святий Спиридон обертає сонце до літа.

Щоб допомогти сонцю повернутися у дворах ліпили снігових баб і водили навколо хороводи, господині випікали круглий хліб, на якому залишали хрестоподібний декор, а під вечір у дворах розпалювали багаття.

На Спиридона сонце – літо буде спекотним, а зима – морозною;

Якщо сонце світле, променисте – Новий рік буде морозним, ясним, а якщо похмуро і на деревах іній – теплим і похмурим;

Якщо на Спиридона відбувається зміна вітру, то на майбутній рік буде хороший урожай гречки;

Заборонено шити, в'язати і взагалі брати в руки гострі предмети. Наші предки вірили, що в таким чином можна осліпнути.

Не можна в цей день надягати темний або сильно поношений одяг, інакше біда неминуче прийде в будинок.

Нещастя чекають і того, хто буде 25 грудня лихословити і сваритися з ближніми – це вважається великим гріхом. Причому не тільки у православних, а й у католиків, які в цей день святкують Різдво.

25 грудня не ходили на полювання. Вони говорили, що в цей день можна або замерзнути на смерть, або стати здобиччю звіра.

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