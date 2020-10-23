24 жовтня: яке завтра свято, прикмети в Пилипів день та іменинники

24 жовтня 2020 року у світі відзначають День інформації про розвиток, День боротьби з поліомієлітом та День Організації Об'єднаних Націй. Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Пилипа. У народі свято називають Пилипів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 24 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день інформації про розвиток

У 1972 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних націй заснувала Всесвітній день інформації про розвиток, мета якого полягала в залученні уваги світової громадськості до проблем розвитку та до потреби зміцнення міжнародної співпраці для їх розв'язання. Щорічно свято відзначається 24 жовтня.

Всесвітній день інформації про розвиток: коли відзначають marisadilda.com

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом

24 жовтня за ініціативи міжнародної організації Rotary International відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Мета заходу – привернути увагу світової спільноти до захворювання, його наслідків і потреби профілактики.

Поліомієліт (поліо) – дитячий спинальний параліч, спричинений поліовірусом. Наслідком хвороби можуть бути невиліковний параліч і навіть смерть.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом: що це за свято bykvu.com

День Організації Об'єднаних Націй

24 жовтня в 1945-му набрав чинності Статут ООН. Відтоді традиційно він відзначається у світі шляхом проведення нарад, дискусій і виставок, присвячених досягненням й цілям Організації. У 1971 році Генеральна Асамблея рекомендувала, щоб усі держави-члени відзначали його як державне свято.

День Організації Об'єднаних Націй: коли відзначають file.liga.net

Пилипів день

24 жовтня Православна Церква згадує святого апостола від 70-ти – Філіпа, який був родом із Кесарії Палестинської, мав дружину і чотирьох доньок. Святими апостолами він був обраний в диякони й став першим після знаменитого Стефана Первомученика. Під час першого гоніння на церкву святий Стефан був убитий.

Філіп залишив Єрусалим і вирушив до міста Самарійське, де проповідував Христа. Жителі міста одностайно слухали апостола й увірували в єдиного Бога. Філіп, проповідуючи Христа, творив чудеса, зціляв хворих, виганяв нечистих духів.

Апостол Пилип hram-olgi.ru

Інші назви свята: "Пилипів день", "Пилипова тяганина". У давнину цього дня селяни намагалися здати зерно на млин. Наступала тяганина – бездоріжжя, бруд на дорогах.

Також 24 жовтня відзначається День Ангела Олександра, Амвросія, Анатолія, Антона, Зінаїди, Іларіона, Йосипа, Ісаакія, Льва, Макара, Мойсея, Никона, Феофана, Філіпа.

Прикмети на 24 жовтня

Прикмети на 24 жовтня oboi.cc

Сніг випав на мокру землю й не розтанув – до ранньої весни.

Якщо вранці сніг пішов, зима буде сувора.

Тьмяний місяць у серпанку – до негоди.

Листя на деревах шарудить – до снігопаду.

Ясне нічне небо – до морозів.

Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.

Що не можна робити 24 жовтня

На Філіпа не можна лінуватися, а то удача пройде боком.

Також не можна брати в борг. Ідеться не тільки про гроші, але також про сіль і хліб.

24 жовтня заборонено прати одяг – зробити це потрібно напередодні.

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