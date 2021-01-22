23 січня: який день у релігії, свята й іменинники

23 січня православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, єпископа Ніського, а світ відзначає День ручного письма. У США святкують День пирога.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 23 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменинники: Анатолій, Антоніна, Григорій, Зіновій, Павло, Петро.

День пам'яті святителя Григорія

Відомо, що святитель Григорій, єпископ Ніський, був молодшим братом святителя Василія Великого і був вихований у самий розпал аріанських суперечок. За життя Григорій Ніський захищав православні догмати та вчив писанню свою паству, відрізнявся великодушністю, терпінням і миролюбністю. Також відомо, що святитель був співчутливим батьком своєї пастви, їхнім заступником перед суддями.

День пам'яті святителя Григорія, єпископа Ніського. narodna-pravda.ua

У народі цей день відомий як Григорій-літовказівник, оскільки за погодою судили яким буде майбутнє літо. 23 січня господарі займалися плануванням весняних робіт у полі, а також підготовкою інвентарю. Господині перебирали зерно для майбутньої посадки.

День ручного письма (День почерку)

День ручного письма придумали з метою нагадати всім нам про унікальність рукописного тексту і почерку кожної людини. У цей день у всьому світі заведено практикуватися писати від руки.

23 січня у світі відзначають День почерку. pexels.com

День пирога (National Pie Day)

У США 23 січня відзначають "смачне" неофіційне свято – Національний день пирога. Цей день відмітили, щоб зберегти американські традиції в приготуванні пирогів. Так, 23 січня американці дістають із полиці борошно і беруться за випікання різних видів традиційних для американської кухні пирогів, таких як яблучний, гарбузовий або ж пекановий (із горіхами пекан).

23 січня – Національний день пирога в Сполучених штатах Америки. pexels.com

Народні прикмети 23 січня

Ясна погода в день Григорія-літовказівника віщує сухе і спекотне літо.

Якщо 23 січня сиплеться сухий сніг і рипить під ногами – чекайте на посушливе літо.

Багато випало снігу на Григорія – буде багато хліба.

Якщо в цей день дме вітер з півдня, значить, у червні будуть часто йти грози й дощі.

А якщо небо чисте і безхмарне, це віщує ранню весну.

Якщо на деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.

Що не можна робити 23 січня

У цей день забороняється виносити з хати сміття і золу, щоб не викинути своє щастя.

Щоб не накликати на себе неприємності, не можна байдикувати та лінуватися, нити й вередувати.

А ще не потрібно мити посуд у чужій хаті. Це марновірство пов'язае з конфліктами та сварками з господарями будинку.

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