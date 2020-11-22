23 листопада: яке свято відзначають, прикмети в день Ераста і Родіона та іменинники

23 листопада 2020 року у світі відзначають Міжнародний день акварелі. Православна Церква вшановує пам'ять святого Георгія Переможця, а також апостолів від 70-ти Ераста, Олімпa, Родіона та інших. У народі свято називають День Ераста і Родіона.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 23 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

23 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Анна, Борис, Георгій, Денис, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Ольга, Орест, Петро, Прокопій, Родіон, Серафим, Терентій.

Міжнародний день акварелі

Міжнародний день акварелі: коли відзначають pinterest.com

Ініціатором установи свята став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо у 1991 році. Знаковою подією в історії акварельного живопису став винахід в Китаї в другому столітті паперу і використання його як основи для картин та малюнків. Саме звідти бере початок акварель. Поширення в Європі ця техніка живопису отримала у 17 столітті.

День пам'яті святого Георгія Переможця

Святий Георгій Переможець pravoslavie.md

Святий великомученик Георгій Переможець виріс в глибоко віруючій християнській сім'ї. У юнацькому віці вступив на службу в римське військо, де був помічений імператором Діоклітіаном і прийнятий у його варту. Правитель був язичником і особливо посилив гоніння на християн. Дізнавшись про це, Георгій роздав свою спадщину і з'явився в Сенат, де виступив проти імператорської волі. Воїна колесували, однак він не помер. До Георгія з'явився Господь і зцілив його. Тоді багато язичників і увірувало в Животворчого Бога.

День Ераста і Родіона

У цей день Православна Церква відзначає пам'ять шести апостолів від сімдесяти – Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Інші назви свята: "Родіон", "Родіон Льодолом", "День Ераста", "Міцний наст".

Святі апостоли Ераст, Олімп, Родіон, Сосипатр, Кварт і Тертій multiurok.ru

Існував цікавий звичай, за яким в цей день люди приносили на освячення до церкви хліб і сіль. Повернувшись додому, вони пригощали ними худобу. Вважалося, що це допоможе їм уникнути хвороб і добре перезимувати.

Прикмети на 23 листопада

Прикмети на 23 листопада cecreto.com

Іній вранці – до морозу.

Вітер – до похолодання і хуртовини.

Іній ввечері – до сильного снігопаду.

Випало багато снігу – зима буде теплою.

Туман по землі стелиться – до потепління.

Що не можна робити 23 листопада

У цей день краще відмовитися від далеких поїздок і не виходити зайвий раз з дому.

Прибирати, давати гроші в борг, робити дорогі покупки заборонено.

Також не можна одружуватися.

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