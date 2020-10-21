22 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

22 жовтня 2020 року у світі відзначають Міжнародний день людей із вадами мовлення. Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Якова Алфієва. У народі свято називають Яків Дровопилець.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 22 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міжнародний день людей із вадами мовлення

Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації людей із вадами мовлення, яку було засновано в 1995 році. Згідно з даними ISA, близько 1% населення світу страждає від заїкання.

Міжнародний день людей із вадами мовлення: коли відзначають sblogg.ru

Яків Дровопилець

22 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого Якова Алфієва. Згідно з церковним переказами, він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа, а також братом апостола Матвія. У народі свято прозвали Яків Дровопилець, тому що саме цього дня починалася заготівля дров на зиму.

Апостол Яків Алфієв nizhynnews.com

Також 22 жовтня відзначається День Ангела Авраамія, Андроніка, Афанасія, Діоклетіана, Максима, Петра, Костянтина, Якова, Поплія.

Прикмети на 22 жовтня

Прикмети на 22 жовтня pinterest.ru

Уранці дощ пішов – до вечора сніг випаде.

Сніг на талу землю випав – до поганого врожаю.

Голки з модрини не обсипалися – снігу найближчим часом не буде.

На цибулі багато лушпиння – до суворої зими.

Ожеледиця – до дощу.

Місяць у колах – до посушливого літа.

Що не можна робити 22 жовтня

Цього дня категорично заборонено відмовлятися від страв. Інших заборон немає.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в жовтні 2020 року: церковний календар.