22 листопада: яке свято відзначають, прикмети в день Матрони Зимової та іменинники

У неділю, 22 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобної Матрони. За народним календарем – день Матрони Зимової. Також в церквах проводилося святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця".У світі відзначають День синів.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 22 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

22 листопада іменини святкують: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Матрона.

День синів

Попри те, що це свято неофіційне, його відзначають у багатьох країнах світу. В цей день вітають сім'ї, в яких є син, а також всіх чоловіків як синів. Спільних традицій для свята поки немає, так що в кожній родині його відзначають по-різному.

День синів: коли відзначають unedite.com

Святкування на честь ікони Божої Матері "Скоропослушниця"

Чудотворна ікона Божої матері, іменована "Скоропослушниця", перебуває у Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. Святий образ було написано у 10 столітті, під час життя настоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону "Скоропослушниці" Пресвята Богородиця і в наступні часи здійснювала багато зцілень: сліпим дарувала зір, відновлювала розслаблених. Особливо відзначалися випадки зцілення від падучої та біснування. Багатьох позбавляла Богородиця від корабельної аварії, визволяла з полону.

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" molva33.ru

День Матрони Зимової

Цього дня вшановується пам'ять преподобної Матрони Цареградської, яка жила в 5 столітті в Константинополі. Вона залишила родину і присвятила життя служінню Богу. Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і пішла в чоловічий монастир, де представилася євнухом. На Русі говорили, що "з Мотрони (Матрони) Зимової зима встає на ноги, і морози прилітають від залізних гір".

Матрона царгородських wikipedia.org

Прикмети 22 листопада

Прикмети 22 листопада pinterest.com

Іній вранці – наступного року буде добрий урожай вівса.

Пішов дощ – буде урожай пшениці.

Снігопад – негода затягнеться ще на місяць.

Іній покрив дерева – до морозів.

Туман – до відлиги.

Що не можна робитимуть 22 листопада

У цей день заборонено віддавати старий і не випраний одяг.

Також не можна сваритися і думати погано про когось.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у листопаді 2020 року: церковний календар.