22 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Анни Темної та іменинники

22 грудня в світі відзначають День енергетика, в Україні – День працівників дипломатичної служби. Православна церква проводить Святкування на честь зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, в народі – Анна Темна.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 22 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

22 грудня іменини святкують: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Степан.

День енергетика – професійне свято всіх працівників промисловості, що охоплює вироблення, передачу і збут споживачам електричної та теплової енергії. Дата традиційно відзначалася в один з найкоротших світлових днів у році – 22 грудня. У ряді країн пострадянського простору і деяких організаціях День енергетика святкують у третю неділю грудня.

Щороку 22 грудня в Україні відзначається День працівників дипломатичної служби. Дата встановлена указом президента № 1639/2005 від 21 листопада 2005 року.

День працівників дипломатичної служби – професійне свято українських дипломатів і співробітників дипломатичних місій, посольств і консульств країни.

У вівторок, 22 грудня, християни східного обряду в Україні шанують святу Анну – мати Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений чуду зачаття нею Божої Матері.

Свята Анна народилася в 1 столітті до н.е. в родині священика Матфана. Вона і її чоловік святий Іоаким жили в місті Назарет Галілейській. За переказами, протягом 50 років у них не було дітей і коли одного разу в храмі Іоакиму відмовили в праві принести жертву (бездітність вважалася у євреїв ганьбою), він пішов у пустелю. Там йому з'явився ангел, який сповістив про швидке народження дочки.

Близько 16-15 року до н.е. свята Анна народила Марію – дитині дали ім'я, вказане ангелом. В знак подяки подружжя пообіцяли присвятити дівчинку Богу. У цей день віруючі моляться про здоров'я і щастя своїх дітей. Безплідні просять у святої Анни якнайшвидшого зачаття, а вагітні – благополучних пологів.

У народі День святої Анни називали Анна Зимова або Анна Темна або Анна. Вважалося, що зі свята Зачаття Анни починаються найбільш суворі дні зими – морозні і темні. Наші предки вважали, що з цього дня починається новий рік.

На Анну вагітні жінки повинні були постити, уникати будь-яких сварок і не потрапляти на очі хворим людям. Також їм заборонялося розпалювати вогонь, в'язати, вишивати і братися за будь-яку іншу роботу, щоб не нашкодити майбутній дитині.

Крім того, Ганна вважалася покровителькою бджіл. З ранку бджолярі приходили до вуликів і читали спеціальне намовляння, щоб бджоли були здоровими і рясно медоносили.

Багато бруньок на вільсі та берези – до врожайного року.

Багато інею на деревах – під Новий рік буде хмарно з проясненнями.

На Анну сонячно – в Новий рік теж ясно буде.

Дощ іде – весна буде дощовою.

Сніг лежить біля огорожі: якщо впритул – літо буде безурожайним.

Працювати по дому, займатися рукоділлям.

Лаятися, сперечатися, злитися, заздрити.

Ходити в ліс: вовки особливо небезпечні.

Виходити з дому, переступати гострі предмети, розводити вогонь, шити, в'язати вагітним.

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