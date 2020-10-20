21 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

21 жовтня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Трифона Вятського і Пелагії Антіохійської. У народі свято називають День Трифона і Пелагеї.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 21 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День Трифона і Пелагеї

21 жовтня вшановують пам'ять двох святих – Трифона Вятського та Пелагії Антіохійської. Трифон народився у XVI столітті в селищі Малі Немнюшкі в Архангельській губернії. З дитинства відчував потребу в чернечому житті, таємно покинув рідну домівку та прийняв постриг у Пискорському монастирі. Там він так старанно працював, захворів і ледь не помер. Коли преподобний був уже близький до смерті, до нього з'явився святитель Микола в супроводі янгола, зцілив святого і нагородив його даром чудотворення.

Свята Пелагія жила в ІІІ столітті. До прийняття християнства вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею. Якось в Антіохії проходив собор, на який з'їхалися єпископи з усієї Сирії. Один із них, єпископ Нонн, побачив Пелагію і, вражений її безсоромністю, всю ніч молився про порятунок її душі. Наступного ранку невідома сила привела Пелагію до храму. Богослужіння та проповідь так вразили дівчину, що вона вжахнулася від того, наскільки грішним було її життя. Пелагія роздала все своє майно бідним і під виглядом юнака прийняла чернечий постриг.

У цей день було заведено займатися ремонтом, пошиттям і купівлею зимового одягу, готуючись так до прийдешньої зими. У народі говорили: "З Трифона і Пелагеї стає все холодніше".

Також 21 жовтня відзначається День Ангела Василя, Віктора, Володимира, Дмитра, Єлизавети, Івана, Марії, Надії, Миколи, Павла, Пелагеї, Петра, Таїсії, Тетяни.

Прикмети на 21 жовтня

Якщо зірки яскраво сяють – на гарну погоду.

Якщо з берези не опало все листя – сніг випаде пізно.

Якщо місяць у колах – до посушливого літа.

Хмари низько пливуть – до морозу.

Ліс посірів – до морозу.

Біля сонця туманний круг з'явився – до ясної та сухої погоди.

Що не можна робити 21 жовтня

Цього дня не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це може призвести до біди в особистому житті жінок.

Забороняється пліткувати, інакше всю зиму чекай неприємностей.

Також 21 жовтня не можна байдикувати та розповідати комусь про погані сни до заходу.

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