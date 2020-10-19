20 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

20 жовтня 2020 року в Україні відзначають День боротьби з раком молочної залози, а у світі – Міжнародний день авіадиспетчера та Міжнародний день кухарів. Також Православна Церква вшановує пам'ять мученика Сергія. У народі свято називають – день Сергія Зимового.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 20 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Свято засновано у 2005 році указом другого президента України Леоніда Кучми "з метою активізації діяльності із запобігання виникнення і поширення захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми".

Міжнародний день авіадиспетчера

Професійне свято авіадиспетчерів і працівників, зайнятих управлінням повітряним рухом, відзначається щорічно 20 жовтня. Цього дня в 1961 році в Амстердамі було створено Міжнародну федерацію асоціацій авіаційних диспетчерів. Ця подія стала такою значущою віхою в історії розвитку повітряного транспорту, що стала підставою для виникнення нового професійного свята.

Міжнародний день кухарів

Міжнародна дата була заснована у 2004 році з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств. Святкування в більш ніж 70 країнах набуло масштабного характеру. Крім кулінарів, в організації святкових заходів беруть участь представники органів влади, працівники туристичних компаній і власники підприємств громадського харчування.

День Сергія Зимового

20 жовтня православні християни вшановують пам'ять двох святих, яких звали Сергій. Основне свято – Сергія Слухняного, Печерського, який повністю відрікся від власної волі та віддав свою долю в руки настоятеля монастиря. Також цього дня шанують Сергія Нуромського.

У народі ж святкували день Сергія Зимового. Вважалося, що з цього дня вже можуть прийти холоди і навіть сніг.

Також 20 жовтня відзначається День Ангела Аделіни, Аліни, Євсевія, Леонтія, Марка, Пелагеї, Сергія, Юліана.

Прикмети на 20 жовтня

Сніг 20 жовтня – зима буде ранньою.

Сонячна погода на Сергія Зимового означає, що тепло буде ще три тижні.

Блідий місяць – чекайте дощу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло – зима буде пізньою.

Що не можна робити 20 жовтня

Пекти пироги. У цей день категорично забороняється працювати з тістом. У всіх господинь, які почнуть 20 жовтня випікати хліб або інші вироби з тіста, почнуться фінансові труднощі та настане бідність.

Також цього дня не можна приймати подарунки від малознайомих людей.

Не можна скаржитися і нити.

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