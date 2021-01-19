20 січня: які свята відзначають, прикмети на Хрестителя Господнього і іменинники

20 січня православні християни святкують Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна. У світі ще відзначають День обізнаності про пінгвінів.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що наступив. Про те, що не можна робити 20 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна

В цей день святий пророк Іоанн засвідчив про пришестя на землю Єдинородного Сина Божого, який прийняв людське тіло. Іоанн ще в дитинстві був врятований від смерті в Віфлеємі, після чого він ріс в дикій пустелі й готував себе до пророчого служіння.

Свято Івана-бражника називали також Перезимник narodna-pravda.ua

У віці близько 30 років святий Іоанн вийшов на проповідь покаяння на берег Йордану, щоб своєю проповіддю приготувати народ до прийняття Спасителя світу.

За народним календарем 20 січня відзначали день Івана-бражника. Бражником Івана назвали тому, що в цей день прийнято було "запивати" зло святою водою.

День обізнаності про пінгвінів (Penguin Awareness Day)

20 січня світова громадськість відзначає екологічне свято на честь пінгвінів. Його придумали для того, щоб люди поставили собі за мету дізнатися щось нове про цих незвичайних птахів і звернули увагу на збереження чисельності виду.

Пінгвіни – сімейство нелітаючих морських птахів pexels.com

Прикмети на 20 січня

Побачити в цей день в будинку миша – до поповнення в родині.

Якщо почати 20 січня нову справу, тобто можливість, що воно принесе більший прибуток.

Ясний день на Собор Предтечі обіцяє посуху влітку.

Міцні й тривалі морози, починаючи з 20 січня означають швидку відлига.

Туман, сніг або дощ в цей день – до багатого врожаю.

Що не можна робити 20 січня

У цей день не можна вмиватися, інакше є ризик бути обдуреним через деякий час.

Також заборонено 20 січня приймати дари від чужих людей.

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