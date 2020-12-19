20 грудня: яке свято відзначають, прикмети в День Амвросія та іменинники

20 грудня у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. Також православна церква вшановує пам'ять святого Амвросія Медіоланського. У народі свято отримало назву День Амвросія.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 20 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

20 грудня іменини святкують:Антон, Василь, Григорій, Іван, Михайло, Павло, Петро, Сергій, Ян, Амвросій.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

Святий Амвросій Медіоланський жив в Італії приблизно у IV столітті й був відомий як єпископ християнської церкви та проповідник. Саме він прославився своїм вмінням складати гімни.

Амвросія вважають одним з чотирьох впливових єпископів християнства. Причому його авторитет був настільки сильний, що єпископ навіть міг впливати на прийняття рішень імператором Феодосієм Великим, який нікому більше не дозволяв собі вказувати. Саме такі відносини держави й церкви стали прецедентом, який дозволив визначити розвиток країни на довгі роки вперед.

Ба більше, з цим днем пов'язані деякі народні прикмети. Дівчатам в день Амвросія належало шити. Перед початком роботи обов'язково вимовляли молитву. Готувалися до Різдва.

Пішов щільний та мокрий сніг – прикмета того, що літо буде вологим, з великою кількістю опадів, і навпаки.

Сонце перебуває в серпанку – пурга буде.

Сонце опускається в хмари – варто очікувати снігопаду.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в'язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

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