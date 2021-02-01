2 лютого: свята, прикмети в Юхимів день і іменинники

2 лютого православні віряни вшановують святого ієромонаха Єфимія Великого, день в честь якого в народі назвали Юхимів день. Також у світі день 2 лютого відомий як День бабака.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде майбутня весна. Про те, що не можна робити 2 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини в цей день відзначають: Юхим, Інна, Лев, Павло, Захар, Римма, Семен.

Єфимій Великий відомий як один із засновників загальножительного чернецтва. При цьому, Єфимій за життя більше прагнув до відлюдництва.

Судячи опису житія преподобного, Єфимій зміг зцілити від невиліковної хвороби сина арабського вельможі, який не тільки хрестив себе і дитину, але і схилив до християнської віри свій народ. Ієромонах Єфимій Великий шанується як католиками, так і православними вірянами.

У народі вважали, що в цей день варто чекати сильний снігопад. Також 2 лютого намагалися передбачити погоду на найближчі дні за поведінкою домашніх тварин. Так, якщо кішка починає шкребти підлогу, то з великою ймовірністю буде заметіль. До такого ж висновку господарів підштовхували й кури, які крутили хвостами.

2 лютого в США і Канаді вже багато років щорічно святкують День бабака. За традицією, в цей день всі спостерігають за поведінкою бабака. За нею можна судити про близькість настання весни. Так, якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні та спокійно залишає нору – зима скоро закінчиться, а весна буде ранньою. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору – буде ще шість тижнів зими.

До карантину в цей день проводили фестивалі на честь бабака.

На Юхима опівдні вийшло сонце – весна настане рано, а влітку не доведеться страждати від посухи.

Морозів не буде, якщо сонце на заході забарвилося в червоний колір.

2 лютого цілий день похмуро і не показується сонце – до довгих морозів.

Якщо в цей день дме сильний вітер, то цілий рік буде з опадами.

2 лютого не варто співати після заходу сонця, інакше сліз не уникнути.

Ні в якому разі не можна підіймати з землі знайдені гроші. Можуть початися фінансові проблеми.

Не можна вручну перебирати крупу, щоб не посваритися з близькими.

Погана прикмета цього дня виходити з дому в брудному взутті та поношеному одязі.

Не рекомендується купувати дорогі речі та товари.

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