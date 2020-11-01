2 листопада: що не можна робити в Артем'єв день, прикмети та іменинники
2 листопада 2020 року в усьому світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Артемія Антіохійського. У народі свято називають Артем'єв день.
У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 2 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Відзначається у системі міжнародних днів ООН щорічно 2 листопада. Свято встановлене у 2013 році резолюцією Генеральної Асамблеї. Мета – привернення уваги світової громадськості до тривожної ситуації, що обмежує можливості журналістів виконувати свою роботу і підриває право суспільства на отримання достовірної інформації.
Дата була обрана в пам'ять про двох французьких журналістів, які за завданням редакції висвітлювали хід збройного конфлікту в Малі, – Гіслене Дюпоні та Клоді Верлоне. Вони були викрадені Й вбиті бойовиками 2 листопада 2013 року.
У цей день православні християни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті. Він був воєначальником при імператорі Костянтині Великому, після чого обіймав посаду намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Отсупнік та почав гоніння на християн, Артемій виступив з критикою, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам.
На Русі було заведено благати Артемія про позбавлення від випадкової смерті. Його вважали захисником від різного роду хвороб.
Також 2 листопада відзначається День Ангела Олександра, Артемія, Герасима, Германа, Івана, Ірини, Зосими, Леоніда, Матрона, Михайла, Миколи, Павла, Петра.Прикмети на 2 листопада
Вовки виють – до морозу.
Сніг випав на суху землю – до потепління.
Модрина гілки скинула – до снігу.
Холодно – до теплої зими.
Іній на деревах – наступний рік буде неврожайним.
У цей день категорично забороняється лаятися, ображатися і з'ясовувати відносини.
Також 2 листопада не рекомендується веселитися і влаштовувати пишні святкування.
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