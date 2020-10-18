19 жовтня: яке завтра свято, прикмети в Фомін день та іменинники

19 жовтня 2020 року православна церква відзначає пам'ять апостола Фоми. У народі свято називають – "Фома", "Фомін день", "Фома Хлєбніков", "невіруючий Фома" (або "Фома невірний").

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 19 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фомін день

У церковному календарі 19 жовтня – дата вшанування пам'яті апостола Фоми, одного з 12 учнів Ісуса Христа. Інші назви свята: "Фома", "Фомін день", "Фома Хлєбніков", "Фома Невірний".

Святий Фома був простим рибалкою в Галілеї, поки не почув проповідь Христа. Він приєднався до Ісуса в мандрах і був обраний до числа найближчих учнів. Фому навіть прозвали "близнюком", тому що він був схожий на Вчителя. Апостол слідував за Ісусом всюди й став свідком його страждань.

Саме з цим святим пов'язано прізвисько "невіруючий Фома". Він не повірив апостолам, що до них з'явився воскреслий Ісус, поки Спаситель не з'явився до нього особисто і не дозволив доторкнутися до ран. Мученицьку смерть Фома отримав після наказу правителя індійського міста Меліапора Мазда.

У народі дата приурочена до закінчення робіт в городах та на полі, рясного бенкету. Також наші предки вважали, що в день Фоми можна залучити удачу і вилікуватися від хвороб, але для цього необхідно було дотримуватися особливих правил.

Прикмети на 19 жовтня

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.

Ворони в зграї збираються – до негоди.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Бліде сонце на заході – до похолодання.

Вечірня зоря яскраво-червоного кольору – до негоди.

Якщо ранок туманний та похмурий, то день буде погожим.

Ранкове небо жовтого кольору – до опадів.

Що не можна робити 19 жовтня

У цей день не можна відмовляти жебракам в шматку хліба, інакше рік буде неврожайним.

Не можна на Фому обманювати.

На Фому категорично заборонено лінуватися, пліткувати.

Також не можна переїдати.

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