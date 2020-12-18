19 грудня: яке свято відзначають, прикмети на День Миколая та іменинники
19 грудня православна церква відзначає День святого Миколая Чудотворця. Також в Україні – День адвокатури, в світі – Міжнародний день допомоги бідним. За народним календарем святкується Микола Зимовий.
В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 19 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
19 грудня іменини святкують: Максим і Микола.
День святого Миколая Чудотворця
Щорічно в цей день православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця, або, як у народі називають, Миколи Зимового. Вважається, що саме в ніч на 19 грудня він приходить в оселі українців, щоб порадувати дітей і залишити їм подарунки під подушкою.
За переказами, святий Миколай народився в 270 році в багатій родині в Римській імперії, в грецькому місті-колонії Патара у Лікії (зараз територія Туреччини). Його батьки були глибоко віруючими християнами і хрестили сина відразу після його народження. У зовсім юному віці Микола вирішив присвятити своє життя Богу. Він переїхав на Міру, де був висвячений на священика.
Микола Чудотворець помер в глибокій старості в середині 4-го століття. Завдяки мощам святителя, які покояться в Барі (Італія), за переказами, зцілилося безліч людей.
День адвокатури України
Професійне свято — День адвокатури, який щороку відзначається в Україні 19 грудня, встановлений в грудні 2002 року Указом Президента країни № 1121/2002.
Міжнародний день допомоги бідним
Щорічно 19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним (англ. International Day to Assist the Poor), встановлений ООН в 1995 році.
Організація Об'єднаних Націй розглядає бідність як "стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя".
Прикмети на 19 грудня
Пішов сніг – зима буде морозною, суворою і холодною.
Цілий день іде дощ – до хорошого урожаю озимих.
День видався морозним – в наступному році буде великий врожай хліба і овочів.
Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.
Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.
Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).
З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.
Що не можна робити 19 грудня
Не можна займатися ремонтом, шити або прати.
Не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу.
Не можна, щоб в будинку в свято були безлад і бруд.
19 грудня заборонено лаятися і лихословити
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