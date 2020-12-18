19 грудня: яке свято відзначають, прикмети на День Миколая та іменинники

19 грудня православна церква відзначає День святого Миколая Чудотворця. Також в Україні – День адвокатури, в світі – Міжнародний день допомоги бідним. За народним календарем святкується Микола Зимовий.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 19 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

19 грудня іменини святкують: Максим і Микола.

День святого Миколая Чудотворця

Щорічно в цей день православні віруючі відзначають День святого Миколая Чудотворця, або, як у народі називають, Миколи Зимового. Вважається, що саме в ніч на 19 грудня він приходить в оселі українців, щоб порадувати дітей і залишити їм подарунки під подушкою.

Святий Миколай Чудотворець. Православний портал

За переказами, святий Миколай народився в 270 році в багатій родині в Римській імперії, в грецькому місті-колонії Патара у Лікії (зараз територія Туреччини). Його батьки були глибоко віруючими християнами і хрестили сина відразу після його народження. У зовсім юному віці Микола вирішив присвятити своє життя Богу. Він переїхав на Міру, де був висвячений на священика.

Микола Чудотворець помер в глибокій старості в середині 4-го століття. Завдяки мощам святителя, які покояться в Барі (Італія), за переказами, зцілилося безліч людей.

День адвокатури України

День адвокатури України. Pixabay

Професійне свято — День адвокатури, який щороку відзначається в Україні 19 грудня, встановлений в грудні 2002 року Указом Президента країни № 1121/2002.

Міжнародний день допомоги бідним

Міжнародний день допомоги бідним. Pixabay

Щорічно 19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним (англ. International Day to Assist the Poor), встановлений ООН в 1995 році.

Організація Об'єднаних Націй розглядає бідність як "стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення задовільного способу життя".

Прикмети на 19 грудня

Пішов сніг – зима буде морозною, суворою і холодною.

Цілий день іде дощ – до хорошого урожаю озимих.

День видався морозним – в наступному році буде великий врожай хліба і овочів.

Скільки снігу на Миколу, стільки навесні і трави буде.

Морозний і сонячний день – прикмета того, що буде неврожай в наступному році.

Яка погода на Миколу Зимового, таким буде день Микола весняний (22 травня).

З'явився іній – в наступному році вдасться зібрати багатий урожай.

Прикмети на 19 грудня: що не можна робити в День Миколая. Pixabay

Що не можна робити 19 грудня

Не можна займатися ремонтом, шити або прати.

Не можна відмовляти жебракам і нужденним, а також тим, хто просить вас про допомогу.

Не можна, щоб в будинку в свято були безлад і бруд.

19 грудня заборонено лаятися і лихословити

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