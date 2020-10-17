18 жовтня: яке завтра свято, прикмети та іменинники в цей день

18 жовтня 2020 року в Україні відзначають День працівників харчової промисловості, а у світі – День цукерок. Також православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини Амісійської. Інші назви свята: "Харитини", "День Харитини", "Віковічна ткаля".

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 18 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День працівників харчової промисловості України

Це професійне свято встановлене у 1995 році указом другого президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок. Щорічно відзначається в третю неділю жовтня.

Всесвітній день цукерок

18 жовтня відзначається свято всіх, хто небайдужий до солодощів. Всесвітній день цукерок об'єднав не тільки тих, хто не може відмовити собі в задоволенні з'їсти улюблену цукерку, але і тих, хто має безпосереднє відношення до процесу виробництва цих ласощів.

День Харитини

Православні християни 18 жовтня вшановують пам'ять святої мучениці Харитини Амісійської, яка постраждала за віру в місті Понте приблизно в IV столітті. Відомо, що в ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована Клавдієм – благочестивою і доброю людиною.

За народними прикметами до цього дня всі роботи в полі та на городі повинні бути завершені.18 жовтня починався час, коли дівчата збиралися вечорами разом і пряли. Вважалося, що ухилятися від такої роботи не можна, адже прядильне мистецтво було на селі необхідністю.

Також 18 жовтня відзначається День Ангела Олексія, Дем'яна, Дениса, Євдокима, Єремія, Іона, Матвія, Петра, Філіпа та Харитина.

Прикмети на 18 жовтня

Сніг ще не випав – зима нескоро настане.

На березах і дубах листя залишилися – до суворої зими.

Дерева тріщать – на гарну погоду.

Туман розсіявся після сходу сонця – на гарну погоду.

Птахи відлітають на південь – до суворої зими.

Що не можна робити 18 жовтня

У цей день не рекомендується свататися або одружуватися.

Не можна переїжджати на нове місце – відноситься і до роботи.

Також 18 жовтня не можна заздрити.

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