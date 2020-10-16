17 жовтня: яке свято відзначають в Україні, прикмети й іменинники

17 жовтня православні християни вшановують пам'ять святого Єрофея, у народі свято називається Єрофіїв день. У світі святкують День боротьби за ліквідацію злиднів. Також відзначається День ангела Володимира, Василя і Вероніки.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 17 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Єрофіїв день

17 жовтня православні шанують пам'ять священномученика Ієрофея, який був єпископом Афінським. Хрестив Ієрофея апостол Павло і ним же призначений єпископом.

У народній пам'яті Єрофіїв день тісно пов'язаний із похолоданням. На Русі вірили, що на Єрофея нечисть любить покуражитися перед довгою зимівлею, люди боялися витівок дідька. Саме відтоді збереглася заборона на походи в ліс. Узагалі, згідно з повір'ями, цей день краще провести вдома, нікуди не виходити. Також не можна сьогодні вступати в розмову з незнайомцями. Узагалі, день поганий для налагодження зв'язків і врегулювання конфліктів.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

Встановлений у 1992 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, яка закликає держави присвячувати цей день проведенню та пропаганді заходів, пов'язаних із ліквідацією злиднів і бідності.

Прикмети на 17 жовтня

У білки колір шерсті змінився – до морозної зими.

Снігур співає на землі біля огорожі – до негоди.

Вечірня зоря червоного кольору – до вітряної погоди.

Випав перший сніг – через сорок днів настане зима.

Птахи настовбурчилися – до негоди.

Кінь фиркає – до тепла.

Свиня тягає солому – до бурі.

Що не можна робити 17 жовтня

Заборонено ходити в ліс. Предки вірили, що в цей час там лісовик бушує і куражиться перед зимівлею. Тому живність цього дня сама не своя і може завдати шкоди людині.

17 жовтня намагалися без особливої потреби не виходити з дому, боячись злих духів.

Не варто довіряти незнайомцям, особливо якщо вони вмовлятимуть зробити якийсь вчинок. Цього дня великий ризик бути обдуреним.

Не рекомендується 17 жовтня зловживати алкоголем і ліками. Вважається, що і те, й інше призведе до проблем зі здоров'ям.

Краще не грати весілля цього дня, інакше шлюб буде недовгим або нещасливим.

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