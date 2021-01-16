Яке свято 17 січня: собор 70-ти апостолів та інші свята, прикмети й іменинники

17 січня православна церква відзначає передсвято Богоявлення, собор 70-ти апостолів, а також День святих Зосима і Феоктиста. У світі святкують Всесвітній день снігу.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя цього року. Про те, що не можна робити 17 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують цього дня: Антон, Артем, Олександр, Зінаїда, Йосип, Марк, Микола, Павло, Степан, Пилип, Лука, Яків.

Собор 70 апостолів

Цього року останній із дванадцяти святих днів після свята Різдва Христового до Водохрещенського святвечора припадає на неділю.

17 січня православна церква святкує Собор 70 апостолів. ytimg.com

Собор 70 апостолів – це свято, встановлене православною церквою на честь святих, яких обрав Ісус Христос, щоб благовістити Євангеліє всьому всесвіту. Обрані 70 апостолів проповідували в різних країнах, після чого багато хто з них прийняв смерть у муках.

День пустельника Зосима і Феоктиста

За народним календарем, саме в цей день нечиста сила набирає міць, щоб опісля залишити світ людей. Тому 17 січня потрібно бути обережнішими. У давнину люди проводили обряди, щоб прогнати від себе нечисту силу.

Всесвітній день снігу (World Snow Day)

Це свято з'явилося у 2012 році за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Цей день придумали для того, щоб підвищити інтерес людей до зимових видів спорту й активного дозвілля. До карантину 17 січня в різних країнах відбувалися масштабні "снігові фестивалі", на яких діти та дорослі змагалися на ковзанах, лижах і сноубордах.

17 січня світ відзначає World Snow Day. pexels.com

Прикмети на 17 січня

Червоний захід 17 січня віщує незабаром вітряну погоду.

Якщо в цей день опускаються низько хмари, то мороз вдарить ще сильніше.

Якщо небо вночі зоряне – буде сонце і мороз.

Якщо в цей день піде сніг – бджоли принесуть багато меду, коли потеплішає.

Що не можна робити 17 січня

17 січня не варто брати в далеку дорогу дітей. Це погана прикмета, яка може накликати біду.

За народним повір'ям, у цей день необхідно зашити в хустку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від пристріту і допоможе мандрівникові.

Також 17 січня не можна розв'язувати робочі питання і судові справи, пов'язані з нерухомим майном.

Цього дня небезпечно сваритися і конфліктувати.

Вкрай несприятливо буде також брати у шлюб у День Зосима і Феоктиста.

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