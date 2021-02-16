17 лютого: що не можна робити, прикмети й іменинники

17 лютого в християнській релігії – Попільна середа, в народі цей день називали Микола Студений, а світ відзначає День спонтанного прояву доброти.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 17 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела 17 лютого святкують Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Кирило, Марія, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

У 2021 році початок Великого посту у західних християн випав на 17 лютого. Цей день знаменує кордон між м'ясопусними святкуваннями й строгим тривалим постом.

Також у цей день проводиться спеціальний обряд посипання голів вірян освяченим попелом. Цим ритуалом католики ознаменовують початок посту.

Цікавою традицією є також збиратися ввечері в середу в трактирі, щоб попрощатися з випивкою та їжею. Католики називають цю традицію "полосканням рота".

Студеним Миколу прозвали невипадково. У давнину на цей день випадали сильні морози. Це народне свято мало й іншу назву – Вовчий сват. У старі часи люди вірили, що в цей час у лісах у розпалі звірині весілля. Тому селяни намагалися не виходити з дому без особливої потреби.

Також на Миколу спостерігали за деревами, щоб дізнатися, якої погоди чекати від природи, а знахарі заговорювали вітер, робили відвороти й привороти.

День спонтанного прояву доброти відзначають у всьому світі щорічно 17 лютого завдяки ініціативі міжнародних благодійних організацій США. Свято має загальносвітове значення і відзначається незалежно від громадянства, національності й релігійних переконань.

Якщо довгі ялинові гілки нахиляються до землі, значить, буде снігопад із хуртовиною, а якщо листяний ліс здалеку чорніє – можна чекати відлигу.

Якщо у сон 17 лютого до вас прийде птах, то чекайте хороших новин.

А ось якщо присниться свиня – доведеться зіткнутися з життєвими випробуваннями.

У цей день суворо заборонено шити, підковувати коней і підкладати яйця під квочку.

Також не можна 17 лютого збиратися в далеку дорогу – шляху не буде.

Не варто також прясти нитки, інакше льон і коноплі можуть не вирости.

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