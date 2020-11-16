17 листопада: яке свято відзначають, прикмети на день Яреми та іменинники

17 листопада в світі відзначають Міжнародний день студента і День недоношених дітей. Православні християни вшановують пам'ять двох священномучеників – Нікандра, єпископа Мирського, і пресвітера Ермея. У народі свято отримало назву день Яреми або Ярема Домосід, і примовляють: Яремо – сиди вдома.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 17 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

17 листопада іменини святкують: Олександр, Євгенія, Іван, Ілля, Микола, Порфирій, Степан.

Міжнародний день студента

Міжнародний день студента 2020. Pixabay

Свято було засновано в Лондоні 1941 року на міжнародній зустрічі студентів країн, що боролися проти фашизму, але відзначати його почали з 1946 року. Дату встановлено в пам'ять про чеських студентів-патріотів. Так, 17 листопада 1939 року в Празі були заарештовані і відіслані в концтабір більше 1200 студентів. У цей день прийнято також шанувати їх пам'ять.

У наш час День студентів святкується в багатьох країнах світу, і хоча програми Святкування цього дня відрізняються, але він дуже популярний у студентської молоді.

День недоношених дітей

День недоношених дітей: що це за свято. Pixabay

Дату було засновано 2009 року з ініціативи Європейського фонду з догляду за новонародженими дітьми. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів дітей народжуються недоношеними, понад один мільйон із них вмирають невдовзі після народження, багато хто страждає від різних видів фізичної та неврологічної інвалідності або мають проблеми в навчанні. За статистикою, передчасні пологи є причиною майже половини всіх випадків смерті новонароджених дітей у світі.

День Яреми або Ярема Домосід

У цей день вшановується пам'ять двох священномучеників – Нікандра, єпископа Мирського, і пресвітера Ермея. Обидва вони були учнями святого Тита – послідовника апостола Павла. Никандр і Єрмей навернули багатьох язичників до віри. Про їх діяльність стало відомо правителям, які вклонялися ідолам, і християн схопили. Однак ні вмовляння, ні погрози, ні тортури не змусили Нікандра і Ермея відректися від віри. Після жорстоких катувань мучеників убили.

День Яреми або Ярема Домосід: що не можна робити. Pixabay

У народі свято називали День Яреми або Ярема Домосід. 17 листопада бажано провести вдома. Наші предки в цей день за звичаєм не ходили в гості і до себе нікого не пускали. Особливо суворо господар стежив за тим, щоб нікому не дати пару полін або відро вугілля. За народними прикметами позичити або дати в цей день що-небудь із пічного приладдя або палива могло позбавити сім'ю достатку і затишку. На Ярему Домосіда уважно стежили за опадами. Сніг, який випав на молодий місяць, – обов'язково розтане, на повний місяць – залишиться до весни.

Прикмети на 17 листопада: якою буде погода

На вулиці стелиться густий туман – до відлиги.

Качки залишилися на зимівлю – до м'якої зими.

Сніг випав – до гарного урожаю озимих.

Лід на річці купами стає – буде багато хліба.

Що не можна робити 17 листопада на Ярему

Не можна впускати в будинок незнайомців – за народними прикметами це до нещастя.

Не варто залишати будинок без гострої необхідності – можна постраждати від нечистої сили або пристріту.

Заборонено заливати пічний вогонь водою – це може призвести до руйнування.

Не можна продавати або обмінювати будинок – за народними прикметами угода, укладена на Ярему Домосіда, не буде путньою.

Не варто грати весілля або галасливі гуляння.

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