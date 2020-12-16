17 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Варварин день та іменинники

У четвер, 17 грудня, в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Християни східного обряду вшановують пам'ять Святої великомучениці Варвари Іліопольської. За народним календарем – Варварині морози.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 17 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

17 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола.

День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що "діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави".

Варвара жила в 3-4 століттях у Фінікії. Дівчина народилася в сім'ї язичників, її батьки належали до знаті. Батько Варвари, Діоскор, зачинив її у вежі від сторонніх поглядів, бо вона була дуже красивою. Під час ув'язнення Варвара прийшла до християнства, а після того як батько звільнив її, вирішивши видати дочку заміж, дівчина прийняла хрещення.

Дізнавшись про те, що Варвара стала прихильницею християнства, Діоскор обезголовив її. Разом зі святою Варварою стратили ще одну мученицю – Юліанію, яка, здивувавшись стійкості дівчини, також прийняла християнство. Згідно з переказами, згодом на Діоскора зійшов гнів Божий – його убила блискавка.

Мощі святої великомучениці Варвари покояться в Києві, у Володимирському соборі Православної церкви України: в 1108 році їх привезла з собою з Візантії дружина князя Святополка Ізяславича – Варвара.

Свята Варвара вважається покровителькою дітей, також їй моляться за здоров'я і позбавлення від недуг.

На Русі у Варвари просили допомоги у вирішенні конфліктів з батьками та іншими родичами, а також вважали, що вона допомагає позбавлятися від зневіри та смутку.

На Варвару, як правило, приходили сильні морози. В цей день часто бачили особливо яскраве сяйво зірок на морозному небі, а їх світло, відбиваючись від снігу, створювало враження, що день ставав світлішим.

На Варварині морози люди починали старанно готуватися до прийдешніх новорічних свят. Жінки займалися приготуванням фруктових та медових солодощів, а чоловіки варили пиво і робили медовуху. На Варварин день не дозволялося ткати.

Сильні морози – холодно буде ще довгий час.

Червоний захід віщує теплу погоду.

Дим з труби стелиться землею – день буде теплим.

Не можна прати, білити хату і займатися ремонтними роботами – це вважається гріхом.

Категорично заборонено прясти і займатися рукоділлям.

Без особливої необхідності не бажано виходити ввечері з дому.

Намагайтеся в цей день не лихословити і не вступати в конфлікти.

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