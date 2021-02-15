16 лютого: свята, прикмети й іменинники

16 лютого православні християни вшановують пам'ять святих Семена йі Анни, також це свято відоме в народі під назвою Хранитель немовлят і Починки.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 16 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменинники в цей день Анна, Роман, Михайло, Юліана, Адріан, Василь, Володимир, Іван, Микола, Павло.

Семен і Анна

Цього дня в православній релігії вшановують пам'ять праведних Симеона й Анни Пророчиці. Ці святі на сороковий день після народження Ісуса спеціально прийшли, щоб зустріти його в храмі. Симеон Богоприємець відомий як благочестивий праведник і вчений, що жив у Єрусалимі. Він засумнівався в словах переказу "діва в утробі прийме і народить сина", за що Ангел прирік його на довге життя, аж до 300 років, щоб старець своїми очима побачив народженого Дівою Марією. Зі свого боку, благочестива вдова Анна, дізнавшись про народження Спасителя, восславила його.

У цей день в православній релігії вшановується пам'ять святих Анни та Семена Азбука віри

Церковне свято також заведено називати Хранитель немовлят. За традицією, 16 лютого потрібно звертати свої молитви до святих Симеона (Семена) й Анни з молитвою за здоров'я немовлят, які нещодавно з'явилися на світ.

Починки

Ця назва народилася зі звичаю починати підготовку їздової та орної кінської збруї. Знаменита приказка "Готуй сани влітку, а воза взимку" виникла в цей день. Із самого ранку 16 лютого селяни займалися ремонтом сільськогосподарського інвентарю, прибиранням у льохах і сараях, перекладанням речей.

16 лютого починають підготовку їздової та орної кінської збруї pexels.com

Також у це свято варили особливу страву – саламаху з гречаного прісного тіста з маслом.

Народні прикмети 16 лютого

Якщо в цей день іде пухкий сніг пластівцями – літо буде з рясними дощами.

Горобці голосно цвірінькають 16 лютого – до близької і теплої весни.

Якщо ліс шумить, то відлига не змусить себе чекати, а якщо дерева тріщать, то варто готуватися до міцних морозів.

Починки – по сосі поминки.

Якщо 16 лютого тріщать дерева в лісі, то варто готуватися до міцних морозів. pexels.com

Що не можна робити 16 лютого

У цей день суворо заборонено лінуватися і байдикувати.

На Семена й Анну не можна надягати чорні речі.

Також не варто брати гроші в борг.

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