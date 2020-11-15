16 листопада: яке свято відзначають, прикмети в день Анни Холодної та іменинники

16 листопада 2020 року в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а у світі – Міжнародний день, присвячений терпимості. Також Православна Церква вшановує пам'ять княжни Анни Всеволодівни. У народі свято називається – день Анни Холодної.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 16 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

16 листопада іменини святкують: Олександр, Анна, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Ілля, Іван, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федот, Федір.

Це свято встановлене указом першого президента України Леоніда Кравчука від 11 листопада 1994 року в підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі. Відзначається щорічно 16 листопада. Девіз: "Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою".

У 1996 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день терпимості. Декларація принципів терпимості проголошує, що всі люди різні, але рівні у своїй гідності та правах. Терпимість означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур світу, форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності.

Православні християни в цей день шанують пам'ять святої княжни Анни Всеволодівни – доньки київського князя Всеволода Ярославича. Вона була заручена з візантійським царевичем, однак шлюб не відбувся, і княжна вирішила присвятити себе служінню Богу. У народі її прозвали Холодною, адже погода в ці дні починала змінюватися, наступали холоди, і зима вступала у свої права.

На Русі в цей день уважно спостерігали за погодою, а дівчата бралися за рукоділля. Інші назви свята: "Анна Зимова", "Кросник", "Агапій", "Баби".

Дрова сильно тріщать в печі – до негоди.

16 листопада вдарив мороз – зима буде теплою.

Миші почали активно рити нори – взимку вдарять сильні морози.

Сніг лежить, а листя ще не обсипалися – рік буде неврожайним.

У цей день заборонено вагітним жінкам працювати

Також потрібно утриматися від прання і прибирання.

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