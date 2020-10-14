15 жовтня: яке завтра свято, прикмети в Купріянів день та іменинники

15 жовтня 2020 року в усьому світі відзначають Всесвітній день миття рук, День білої тростини та Міжнародний день сільських жінок. Також православна церква вшановує пам'ять священномученика Купріяна. У народі свято називають – Купріянов день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 15 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день миття рук

Вперше свято відзначалося у 2008 році в рамках проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Року санітарії. Ініціатором був дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. Медики нагадують: через брудні руки в організм потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та ГРВІ. Мета – привернути увагу громадськості до необхідності гігієнічної процедури.

Всесвітній день миття рук: що це за свято culture.ru

Міжнародний день білої тростини

Це свято є символом незрячої людини. Дата закликає пам'ятати про існування поруч людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу й солідарність. За даними ВООЗ, у світі вражено сліпотою 36 млн осіб, ще 253 млн – мають знижений зір.

Міжнародний день білої тростини: що це за свято livekuban.ru

Міжнародний день сільських жінок

Затверджено Генасамблеєю ООН у 2007 році. Це свято визнає "найважливішу роль сільських жінок, зокрема тих, що належать до корінних народів, їхній внесок до прискорення розвитку сільського господарства, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах".

Міжнародний день сільських жінок: коли відзначають bitoflife.ru

Купріянів день

Православні в цей день вшановують пам'ять священномученика Купріяна та святої мучениці Юстини. У народі вірили, що вони рятують від нечисті та чар. Це період початку сильного листопаду. Також з цього дня дозволялося ходити на болота й збирати журавлину, а селяни починали сіяти на зиму.

Святі Купріян і Юстина dpchas.com.ua

Також 15 жовтня відзначається День Ангела Андрія, Анни, Бориса, Василя, Георгія, Давида, Дмитра, Івана, Костянтина, Михайла, Петра, Степана, Федора, Якова.

Прикмети на 15 жовтня

Прикмети на 15 жовтня ptzgovorit.ru

Сильний дощ 15 жовтня – зима буде холодною.

15 жовтня опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози.

Випав сніг 15 жовтня – через 40 днів настане справжня зима.

Що не можна робити 15 жовтня

В цей день заборонено сваритися й ображатися.

Також не можна вживати спиртні напої, закликати або згадувати біса та грішити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у жовтні 2020 року: церковний календар.