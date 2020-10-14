15 жовтня: яке завтра свято, прикмети в Купріянів день та іменинники

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Свята
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Що відзначають 15 жовтня: прикмети і свята

15 жовтня 2020 року в усьому світі відзначають Всесвітній день миття рук, День білої тростини та Міжнародний день сільських жінок. Також православна церква вшановує пам'ять священномученика Купріяна. У народі свято називають – Купріянов день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 15 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всесвітній день миття рук

Вперше свято відзначалося у 2008 році в рамках проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Року санітарії. Ініціатором був дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. Медики нагадують: через брудні руки в організм потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та ГРВІ. Мета – привернути увагу громадськості до необхідності гігієнічної процедури.

Всесвітній день миття рук: що це за свято

Міжнародний день білої тростини

Це свято є символом незрячої людини. Дата закликає пам'ятати про існування поруч людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу й солідарність. За даними ВООЗ, у світі вражено сліпотою 36 млн осіб, ще 253 млн – мають знижений зір.

Міжнародний день білої тростини: що це за свято

Міжнародний день сільських жінок

Затверджено Генасамблеєю ООН у 2007 році. Це свято визнає "найважливішу роль сільських жінок, зокрема тих, що належать до корінних народів, їхній внесок до прискорення розвитку сільського господарства, підвищення продовольчої безпеки та подолання зубожіння в сільських районах".

Міжнародний день сільських жінок: коли відзначають

Купріянів день

Православні в цей день вшановують пам'ять священномученика Купріяна та святої мучениці Юстини. У народі вірили, що вони рятують від нечисті та чар. Це період початку сильного листопаду. Також з цього дня дозволялося ходити на болота й збирати журавлину, а селяни починали сіяти на зиму.

Святі Купріян і Юстина

Також 15 жовтня відзначається День Ангела Андрія, Анни, Бориса, Василя, Георгія, Давида, Дмитра, Івана, Костянтина, Михайла, Петра, Степана, Федора, Якова.

Прикмети на 15 жовтня

Прикмети на 15 жовтня

  • Сильний дощ 15 жовтня – зима буде холодною.

  • 15 жовтня опадає листя – скоро вдарять перші справжні морози.

  • Випав сніг 15 жовтня – через 40 днів настане справжня зима.

Що не можна робити 15 жовтня

  • В цей день заборонено сваритися й ображатися.

  • Також не можна вживати спиртні напої, закликати або згадувати біса та грішити.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у жовтні 2020 року: церковний календар.

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