15 лютого: свята, прикмети на Стрітення Господнє і іменинник

15 лютого православна церква відзначає Стрітення Господнє. У світі святкують День визнання одинаків. Іменини святкує Василь.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 15 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Стрітення Господнє

Стрітення Господнє – велике християнське свято, яке в православ'ї належить до числа дванадесятих.

Цей день ознаменував зустріч людства в особі старця Симеона з Богом. За життя Симеон перекладав Святе Письмо на грецьку мову. Одного разу під час перекладу книги пророка Ісаї Симеон засумнівався в словах, де говорилося про непорочне зачаття і народження Бога, і навіть хотів виправити слово "Діва" на "жінка". Але в цей момент до нього зійшов Ангел Господній, який заявив, що той не вмре, поки сам не переконається в істинності пророцтва Ісаї. Так Симеон прожив близько 300 років і дочекався зустрічі з Богонемовлям.

15 лютого 2021 року православна церква відзначає Стрітення Господнє vesti.ua

День визнання одинаків

Це свято (Singles Awareness Day) придумали в США, і святкують його на наступний день після Дня всіх закоханих. 15 лютого у світі служить альтернативою Дню святого Валентина для людей, які не перебувають в романтичних стосунках.

Мета цього дня – показати, що бути в відносинах – це не єдина умова для щастя. Відомо, що це свято відзначають в Сполучених Штатах, а також в Китаї та Південній Кореї.

День 15 лютого в світі відомий як Singles Awareness Day, тобто, День визнання одинаків pexels.com

Народні прикмети на 15 лютого

Якщо ввечері 15 лютого вдарить мороз, то весна буде пізня.

Якщо на Стрітення йде сніг, то весна буде довгою і дощовою.

Сонце, яке виглянуло перед заходом, віщує закінчення останніх морозів.

Заметіль і хуртовина в цей день означають, що буде поганий урожай.

Що не можна робити 15 лютого

Як і в більшість великих свят, в цей день категорично заборонено займатися брудною і важкою роботою.

У цей день варто відмовитися від розпалювання лазні.

15 лютого не можна подорожувати й відправлятися в дорогу, щоб не накликати на себе біду.

Заборонено лаятися, сваритися і вступати в бійки.

Також не можна вдаватися до смутку в цей день.

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