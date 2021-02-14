15 лютого: свята, прикмети на Стрітення Господнє і іменинник

15 лютого православна церква відзначає Стрітення Господнє. У світі святкують День визнання одинаків. Іменини святкує Василь.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 15 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Стрітення Господнє – велике християнське свято, яке в православ'ї належить до числа дванадесятих.

Цей день ознаменував зустріч людства в особі старця Симеона з Богом. За життя Симеон перекладав Святе Письмо на грецьку мову. Одного разу під час перекладу книги пророка Ісаї Симеон засумнівався в словах, де говорилося про непорочне зачаття і народження Бога, і навіть хотів виправити слово "Діва" на "жінка". Але в цей момент до нього зійшов Ангел Господній, який заявив, що той не вмре, поки сам не переконається в істинності пророцтва Ісаї. Так Симеон прожив близько 300 років і дочекався зустрічі з Богонемовлям.

Це свято (Singles Awareness Day) придумали в США, і святкують його на наступний день після Дня всіх закоханих. 15 лютого у світі служить альтернативою Дню святого Валентина для людей, які не перебувають в романтичних стосунках.

Мета цього дня – показати, що бути в відносинах – це не єдина умова для щастя. Відомо, що це свято відзначають в Сполучених Штатах, а також в Китаї та Південній Кореї.

Якщо ввечері 15 лютого вдарить мороз, то весна буде пізня.

Якщо на Стрітення йде сніг, то весна буде довгою і дощовою.

Сонце, яке виглянуло перед заходом, віщує закінчення останніх морозів.

Заметіль і хуртовина в цей день означають, що буде поганий урожай.

Як і в більшість великих свят, в цей день категорично заборонено займатися брудною і важкою роботою.

У цей день варто відмовитися від розпалювання лазні.

15 лютого не можна подорожувати й відправлятися в дорогу, щоб не накликати на себе біду.

Заборонено лаятися, сваритися і вступати в бійки.

Також не можна вдаватися до смутку в цей день.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на січень 2021 року: яких святих шанує церква і коли необхідно дотримуватися посту.