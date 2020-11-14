15 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Акіндіна і Пігасія та іменинники

15 листопада 2020 року в Україні відзначають День працівників сільського господарства, а у світі – День вторинної переробки сміття. Також православні християни вшановують чудотворну ікону Божої Матері Одигітрії, іменованої Шуйською. У народі ж святкують День Акіндіна і Пігасія.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 15 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

15 листопада іменини святкують: Акіндін, Анеподіст, Елпедіфор, Маркіян, Пігасій, Філагоній, Альберт, Домна, Доміана.

Свято засновано у 1993 році указом першого президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників агропромислового комплексу України. Щорічно відзначається в третю неділю листопада.

Щороку 15 відзначається Всесвітній день вторинної переробки сміття. Головна мета свята – привернути увагу влади, громадськості та промислових структур до цієї теми.

У цей день Православна Церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Шуйської (Смоленської), написану в 1654–1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї Володимирської єпархії. Святому лику приписують багато чудесних зцілень, особливо від очних хвороб. Є переказ, що від ікони отримали зцілення від біснування юнак Яків й багато інших хворих.

У цей день православні вшановують пам'ять святих Акіндіна, Пігасія й 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство у 4 столітті. У народі в цей час активно сушили зерно, розводячи під ним вогонь.

Сніг випав – до повені.

Дороги замерзли – через тиждень буде відлига.

Галки збираються в зграї – до снігопаду.

Увечері туман – до сильного вітру.

Навколо місяця темне коло видно – до хурделиці.

Кішка спить цілу добу – до заморозків.

У цей день забороняється лаятися і віддавати борги.

Також не можна вирушати у відрядження або подорожувати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються у листопаді 2020 року: церковний календар.