14 жовтня: Свято Покрови, День Захисника України та День козацтва

Одне з головних церковних свят – Покрову Пресвятої Богородиці – українці відзначатимуть у понеділок, 14 жовтня. Також на цю дату припадають такі значущі для народу свята, як День захисника України й День українського козацтва. Ще в давнину Богородицю вважали покровителькою запорізьких козаків і всіх українських збройних формувань.

Напередодні свята OBOZREVATEL підготував інформацію про започаткування важливих для української держави дат.

Пресвята Богородиця – покровителька українських воїнів

14 жовтня – День захисника України

День захисника України – порівняно молоде свято. Його відзначення було започатковане п'ятим президентом України Петром Порошенком. Відповідно до Указу, це зроблено “з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві”. Так, президент скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це свято було відомим як День Радянської армії й Військово-морського флоту.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – річниця створення УПА

Своєю покровителькою Богородицю називали й воїни Української повстанської армії (УПА), адже саме цю дату вважають днем її заснування. Свято не відзначалося у радянський період. Утім, третій президент незалежної України Віктор Ющенко своїм Указом відновив святкування річниці створення УПА саме 14 жовтня на Покрову.

Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею

Пресвята Богородиця – покровителька українського козацтва

Окрім Дня захисника України, 14 жовтня відзначається ще й День українського козацтва. Так, запорізькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею і в кожному січовому таборі будували Покровську церкву, а в походи завжди брали ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки не йшли в походи й не починали важливих подій, не помолившись перед іконою своєї покровительки. Крім того, вони настільки глибоко й щиро шанували образ Покрови Божої Матері, вірили у її силу й урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася й друга назва свята – Козацька Покрова.

У календарі національних свят День українського козацтва був встановлений відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 1999 року, “враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення”.

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