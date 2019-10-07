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7 жовтня • оновлено в 18:15
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14 жовтня: Свято Покрови, День Захисника України та День козацтва

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Одне з головних церковних свят – Покрову Пресвятої Богородиці – українці відзначатимуть у понеділок, 14 жовтня. Також на цю дату припадають такі значущі для народу свята, як День захисника України й День українського козацтва. Ще в давнину Богородицю вважали покровителькою запорізьких козаків і всіх українських збройних формувань.

Напередодні свята OBOZREVATEL підготував інформацію про започаткування важливих для української держави дат.

Пресвята Богородиця – покровителька українських воїнів

Пресвята Богородиця – покровителька українських воїнів

14 жовтня – День захисника України

День захисника України – порівняно молоде свято. Його відзначення було започатковане п'ятим президентом України Петром Порошенком. Відповідно до Указу, це зроблено “з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві”. Так, президент скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це свято було відомим як День Радянської армії й Військово-морського флоту.

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Свято Покрови Пресвятої Богородиці – річниця створення УПА

Своєю покровителькою Богородицю називали й воїни Української повстанської армії (УПА), адже саме цю дату вважають днем її заснування. Свято не відзначалося у радянський період. Утім, третій президент незалежної України Віктор Ющенко своїм Указом відновив святкування річниці створення УПА саме 14 жовтня на Покрову.

Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею

Запорізькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею

Пресвята Богородиця – покровителька українського козацтва

Окрім Дня захисника України, 14 жовтня відзначається ще й День українського козацтва. Так, запорізькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею і в кожному січовому таборі будували Покровську церкву, а в походи завжди брали ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки не йшли в походи й не починали важливих подій, не помолившись перед іконою своєї покровительки. Крім того, вони настільки глибоко й щиро шанували образ Покрови Божої Матері, вірили у її силу й урочисто святкували цей день, що у народі закріпилася й друга назва свята – Козацька Покрова.

У календарі національних свят День українського козацтва був встановлений відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 1999 року, “враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва у ствердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення”.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в жовтні та скільки днів відпочинку чекає на українців цього місяця.

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свята
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свято
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Чё парад будет? Или опять шествие голубых.
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