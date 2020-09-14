14 вересня – церковне новоліття: що можна і не можна робити в свято

У понеділок, 14 вересня, православні християни відзначають церковне новоліття – день, присвячений настанню Нового року від Створення світу.

Інша назва свята – початок індикту. Цього дня віряни моляться Богу про благословення на прийдешній рік. OBOZREVATEL пропонує дізнатися докладніше про традиції та історію свята.

Що таке церковне новоліття: історія свята

14 сентября (1 вересня за старим стилем) вважається початком нового церковного року. Так, Успіння Пресвятої Богородиці є останнім святом, що минає, а Різдво Божої Матері – першим у новому році.

Вперше відзначили початок індикту у вересні 1363 року як данину візантійській традиції. А з 1492 року церковне новоліття стали святкувати на Русі як церковно-державне свято. Протягом 200 років цивільний календар починався також з 1 вересня поряд з церковним. Але в 1700 році Петро I переніс початок Нового року на 1 січня, а самі роки стали відраховуватися від Різдва Христового.

Церковне новоліття 14 вересня в народі відоме як День Семена літопроводця Фото: Pixabay

Церковне новоліття: традиції

14 вересня в храмах проходять служби, вечірні, утрені та літургії, віряни просять у Бога благословення на новий рік.

У церквах згадують проповідь Ісуса Христа в Назаретській синагозі, коли Спаситель сказав, що він прийшов "перев'язати зламаних серцем".

У народі 14 вересня відоме як День Семена Літопроводця (на честь Симеона Стовпника, який супроводжував Нове літо). Після свята, як правило, припинялися роботи в полі, зате починалися в домах при світлі скіп.

Що не можна робити 14 вересня

Вирушати в далеку дорогу – в Семенів день поїздки можуть принести проблеми з грошима і здоров'ям.

Підмітати підлогу і пилососити – згідно забобону, боялися вимести щастя і благополуччя.

Викидати залишки зі столу – їх варто віддати нужденним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ розвінчали забобон про згаслу свічку.