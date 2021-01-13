14 січня: які свята відзначають, прикмети і іменинники

Анастасія Польська
Анастасія Польська
Свята
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Що відзначають 14 січня в Україні

14 січня відзначають Обрізання Господнє і День пам'яті святителя Василія Великого – покровителя землеробства і свинарів, а також за юліанським календарем настає перший день нового року.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 14 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Петро, В'ячеслав, Іван, Михайло, Григорій, Богдан, Василь, Микола, Яків, Емілія.

Обрізання Господнє

14 січня православні відзначають Обрізання Господнє. Історія релігійного свята є в Писанні. Так, у святій книзі сказано, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля було обрізано і названо ім'ям Ісус, яке означає "Спаситель".

День пам'яті святителя Василія Великого

За традицією в цей день заведено збиратися всією сім'єю і просити вибачення за всі образи, нанесені минулого року. Також люди вірили, що задані сьогодні бажання обов'язково збудуться.

Крім того, віряни православної церкви 14 січня відвідують храм, де відбувається всенічне бдіння і літургія Василя Великого.

День пам'яті святителя Василія Великого

На цей день в народі існує безліч забобонів, які пов'язані з приготуванням святкового куті. Так, наприклад, господині на Василя дбайливо стежили, щоб горщик з кутею не тріснув в печі, інакше трапиться нещастя.

А ось якщо кутя вийшла особливо смачною, то в цей рік можна сміливо чекати у хаті весілля і народження дітей. Якщо ж кутя гірчить, то це до поганих новин. Так, смачну кашу відразу з'їдали, а ту, що гірчить, викидали в струмок або озеро, щоб "змити" з родини біду.

святкова кутя
Прикмети на 14 січня

  • Молодик або висхідний місяць в ніч на 14 січня – до прийдешнього розливу річки ранньою весною.

  • Якщо вранці випав свіжий сніг, це означає, що весна буде пізньою, а друга половина зими –сніжною.

  • Вітер з півночі 14 січня принесе холодне літо, із заходу – з бурями й грозами, зі сходу – спеку і сильну посуху, а ось якщо вітер з півдня – буде звичайний рік.

  • Народились на Василя діти будуть багатими та щасливими.

Що не можна робити 14 січня

  • Під час вимови тосту на Старий новий рік не можна вживати частку "не", інакше побажання не збудеться.

  • Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.

  • У цей день заборонено лаятися, думати про погане і лихословити. Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в січні 2021 року: церковний календар.

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