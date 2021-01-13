14 січня: які свята відзначають, прикмети і іменинники

14 січня відзначають Обрізання Господнє і День пам'яті святителя Василія Великого – покровителя землеробства і свинарів, а також за юліанським календарем настає перший день нового року.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 14 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Петро, В'ячеслав, Іван, Михайло, Григорій, Богдан, Василь, Микола, Яків, Емілія.

14 січня православні відзначають Обрізання Господнє. Історія релігійного свята є в Писанні. Так, у святій книзі сказано, що на восьмий день від Різдва Святе Немовля було обрізано і названо ім'ям Ісус, яке означає "Спаситель".

За традицією в цей день заведено збиратися всією сім'єю і просити вибачення за всі образи, нанесені минулого року. Також люди вірили, що задані сьогодні бажання обов'язково збудуться.

Крім того, віряни православної церкви 14 січня відвідують храм, де відбувається всенічне бдіння і літургія Василя Великого.

На цей день в народі існує безліч забобонів, які пов'язані з приготуванням святкового куті. Так, наприклад, господині на Василя дбайливо стежили, щоб горщик з кутею не тріснув в печі, інакше трапиться нещастя.

А ось якщо кутя вийшла особливо смачною, то в цей рік можна сміливо чекати у хаті весілля і народження дітей. Якщо ж кутя гірчить, то це до поганих новин. Так, смачну кашу відразу з'їдали, а ту, що гірчить, викидали в струмок або озеро, щоб "змити" з родини біду.

Молодик або висхідний місяць в ніч на 14 січня – до прийдешнього розливу річки ранньою весною.

Якщо вранці випав свіжий сніг, це означає, що весна буде пізньою, а друга половина зими –сніжною.

Вітер з півночі 14 січня принесе холодне літо, із заходу – з бурями й грозами, зі сходу – спеку і сильну посуху, а ось якщо вітер з півдня – буде звичайний рік.

Народились на Василя діти будуть багатими та щасливими.

Під час вимови тосту на Старий новий рік не можна вживати частку "не", інакше побажання не збудеться.

Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.

У цей день заборонено лаятися, думати про погане і лихословити. Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.

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