14 лютого: прикмети на День святого Трифона і іменинники

У неділю, 14 лютого, православні віряни відзначають День пам'яті святого мученика Трифона. У світі святкують День святого Валентина.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 14 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела 14 лютого у Василя, Давида, Миколи, Петра і Тимофія.

Трифон народився у Фрикії, сучасній території Туреччини. До шістнадцяти років майбутній мученик займався випасом гусей і роздумами про Бога. Уже в юні роки Трифон міг за допомогою молитви відстояти посіви й запобігти голоду. Про це диво дізнався імператор Гордіан, в красуню-дочку якого вселився біс. Він попросив юнака допомогти доньці, і той не тільки прогнав біса, але і явив його всім у вигляді чорної собаки з вогняними очима. Після цієї події багато присутніх в палаці почали вірити в Христа.

У давнину в цей день було заведено молитися про гарний шлюб і здоров'я коханих. А в XX столітті склалася нова традиція – до мученика Трифона стали звертатися з молитвами про допомогу в пошуку роботи.

14 лютого у багатьох країнах відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Вважається, що це свято існує вже понад 16 століть, а подібні свята, присвячені самому прекрасному почуттю, з'явилися за часів давніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму Lupercalia в честь богині кохання.

Традиційно в цей день закохані пари вітають один одного спеціальними листівками у вигляді сердечок – валентинками. При цьому, в кожній країні світу є свої правила і звичаї святкування.

Погода на Трифона показує, якою буде весна. Якщо 14 лютого тепло – найближчий місяць теж буде теплим.

Вночі на небі видно зірки – весна настане нескоро.

Якщо 14 лютого пішов сніг – весна буде дощовою.

Одруження в цей день – до щасливого шлюбу.

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Не можна вдавати й висловлювати образу або незадоволеність.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на січень 2021 року.