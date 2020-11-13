14 листопада: свята, що не можна робити на Кузьминки, прикмети та іменинники
У суботу, 14 листопада православні християни вшановують пам'ять чудотворців і безсрібників Косми і Даміана (Кузьми і Дем'яна). У народі свято називають Кузьминки осінні. Також в світі відзначають День боротьби з діабетом.
У цей день існують деякі заборони, а народні прикмети розкажуть, якої погоди варто чекати на найближчі кілька місяців. Про те, що не можна робити 14 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
13 листопада іменини святкують: Адріан, Олександр, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Сергій, Уляна.
Кузьми і Дем'яна
Святі брати Косма і Даміан (в народі Кузьма і Дем'ян) були лікарями, чудотворцями, які жили в 3-4 століттях. Батько їх помер рано, а мати, Феодотія, виховала синів в християнській вірі. За переказами, за праведне життя Бог наділив братів даром зцілень.
Зі своїх пацієнтів святі ніколи не брали плати, згідно заповіді Ісуса Христа: "Даром прийняли, даром давайте". За це їх прозвали безсрібниками. Мощі святих, за переказами, також зробили безліч чудес.
Осінні Кузьминки
У народі ці день Кузьми і Дем'яна називали Осінніми Кузьминки. Святі вважалися покровителями домашньої птиці, ремесел і сімейного життя. Їм молилися про зцілення від душевних і тілесних хвороб, про допомогу у важкому навчанні і ясність розуму, про мир в родині і любов між подружжям.
Всесвітній день боротьби з діабетом
Був введений в 1991 році Міжнародною діабетичною федерацією (International Diabetes Federation, IDF) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (World Health Organization) у відповідь на загрозу зростання захворювання на діабет у всьому світі.
Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення обізнаності про діабет – не тільки про кількість хворих на цукровий діабет, а й про те, як можна запобігти розвитку цієї хвороби.
Прикмети на 14 листопада
Сніг пішов – навесні буде повінь.
Сон в ніч на 14 листопада – віщий.
Дорога в болоті – морози не прийдуть до середини зими.
Мороз слабкий – зима настане нескоро.
Що не можна робити 14 листопада
Заборонено виливати на вулицю воду, в якій купався малюк. Інакше дитина буде часто хворіти і стане крані неспокійним.
У цей день краще не дивитися жебракам в очі, особливо подаючи їм милостиню. Вважається, що вони можуть наврочити.
14 листопада не можна викидати куряче серце. Його треба з'їсти, щоб знайти гармонійне здоров'я.
У цей день не варто багато їсти і влаштовувати рясні застілля.
Не рекомендується в цю суботу здійснювати маніпуляції з грошима – успіху в них не буде.
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