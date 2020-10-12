13 жовтня: яке сьогодні свято, що не можна робити, прикмети та іменинники у цей день

13 жовтня православні християни вшановують пам'ять Святителя Михайла, першого митрополита Київського. У народі це свято отримало назву Михайло Солом'яний. У світі відзначають Міжнародний день по зменшенню небезпеки катастроф, також святкується день ангела Олександра і Поліни.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 13 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День Святителя Михаїла або Михайло Солом'яний

У цей день вшановується пам'ять Михаїла – першого митрополита Київського. В кінці X століття константинопольський патріарх Микола II відправив його в Корсунь, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель відправився до Києва, де привертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Святитель Михаїл, перший митрополит Київський. Азбука віри

На Русі в цей день було прийнято палити стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. Вважалося, що це допоможе вберегтися від хвороб і пристріту. Саме тому свято в народі і отримало назву Михайло Солом'яний.

Міжнародний день по зменшенню небезпеки катастроф

Щорічно відзначається 13 жовтня. ООН закликає людей ділитися накопиченими знаннями в області зниження небезпеки катастроф і стихійних лих. Мета Дня – підвищення рівня обізнаності. За даними ООН, тільки в 2004 році близько 250 тисяч чоловік стали жертвами стихійних лих, а з роками ця цифра зростає.

Міжнародний день по зменшенню небезпеки лих: що це за свято. Pixabay

Прикмети 13 жовтня

Сніг випав – зима прийде нескоро.

Журавлі відлетіли у вирій – до ранньої і холодної зими.

Мороз на вікнах вранці – до приходу гостей.

Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Блідий і каламутний місяць в тумані – до негоди.

Прикмети на 13 жовтня: якою буде погода. Pixabay

Що не можна робити 13 жовтня

Ходити в гості або приймати гостей у себе. Є ймовірність виникнення сварки. У вашому будинку повинні знаходитися тільки найближчі – в іншому випадку сім'я може розпастися.

Не можна сваритися, сперечатися, взагалі піддаватися негативним почуттям і емоціям. Слід день прожити мирно, в хорошому настрої.

Неприпустимо проявляти лінь. Навпаки, потрібно якомога інтенсивніше працювати, оскільки в такому випадку вам буде допомагати доля.

Забороняється приймати подарунки від сторонніх, інакше через них ви можете "придбати" невдачі і хвороби.

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