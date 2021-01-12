13 січня: яке свято відзначають, прикмети на Старий Новий рік та іменинники
13 січня православна церква відзначає Щедрий вечір або Старий Новий рік. У народі дата відома як Василів вечір. Іменини святкують Меланія, Михайло, Петро.
У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав. Про те, що не можна робити 13 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Старий Новий рік або Щедрий вечір
Старий Новий рік своєю появою зобов'язаний календарній плутанині. Саме через перехід на Григоріанський новий календар у світі почали відзначати Новий рік двічі.
Крім цього, 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, або Маланки. Церква відзначає День пам'яті преподобної Меланії (в народі – Маланки). У цей день прийнято після заходу Сонця щедрувати й переодягатися у фольклорних персонажів: Василя, Маланку, діда, бабу, цигана з циганкою, козу і чорта. Щедрувальники ходять у цей день по дворах і бажають господарям щастя і достатку в новому році, а у відповідь їм дякують пирогами та цукерками.
Що не можна робити 13 січня
У цей день не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого гарного.
Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.
Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.
Також не варто виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.
Народні прикмети на 13 січня
Наші предки вірили: що пишніше накрито святковий стіл, то заможнішою буде сім'я в цьому році. Тому і називають вечір Щедрим.
День Маланки або Василів вечір також вважали найвдалішим часом для ворожінь. Люди вірили, що те, що наворожили на Василя, обов'язково здійсниться. Найчастіше саме в цей день дівчата ворожили на свою долю і майбутнє весілля.
Крім того, якщо 13 січня тримається відносно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.
А ось якщо кріт виліз зі своєї нори – травень буде холодним.
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