13 січня: яке свято відзначають, прикмети на Старий Новий рік та іменинники

13 січня православна церква відзначає Щедрий вечір або Старий Новий рік. У народі дата відома як Василів вечір. Іменини святкують Меланія, Михайло, Петро.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав. Про те, що не можна робити 13 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Старий Новий рік своєю появою зобов'язаний календарній плутанині. Саме через перехід на Григоріанський новий календар у світі почали відзначати Новий рік двічі.

Крім цього, 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір, або Маланки. Церква відзначає День пам'яті преподобної Меланії (в народі – Маланки). У цей день прийнято після заходу Сонця щедрувати й переодягатися у фольклорних персонажів: Василя, Маланку, діда, бабу, цигана з циганкою, козу і чорта. Щедрувальники ходять у цей день по дворах і бажають господарям щастя і достатку в новому році, а у відповідь їм дякують пирогами та цукерками.

Що не можна робити 13 січня

У цей день не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого гарного.

Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.

Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.

Також не варто виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.

Народні прикмети на 13 січня

Наші предки вірили: що пишніше накрито святковий стіл, то заможнішою буде сім'я в цьому році. Тому і називають вечір Щедрим.

День Маланки або Василів вечір також вважали найвдалішим часом для ворожінь. Люди вірили, що те, що наворожили на Василя, обов'язково здійсниться. Найчастіше саме в цей день дівчата ворожили на свою долю і майбутнє весілля.

Крім того, якщо 13 січня тримається відносно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.

А ось якщо кріт виліз зі своєї нори – травень буде холодним.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію свята, традиції та прикмети на Старий Новий рік в Україні.