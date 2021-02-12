13 лютого: свята, прикмети й іменинники

Анастасія Польська Свята 19:33, 12.02.2021 Оновлено: 21:03, 12.02.2021

13 лютого православні віряни відзначають День пам'яті мучеників Кира та Іоанна, в народі цей день більше відомий як Микита-пожежник, а у світі святкують Всесвітній день радіо.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 13 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини в цей день відзначають Віктор, Опанас, Іван, Ілля, Микита.

День пам'яті мучеників Кира та Іоанна

У цей день православна церква вшановує пам'ять безсрібників мучеників Кира та Іоанна і з ними мучениць Опанасії і дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

За життя святі Кир та Іоанн зцілювали людей. Святий Кир спочатку лікував в Олександрії. Зцілюючи тілесні й духовні недуги, він багатьох навернув до віри Ісуса Христа. Інші лікарі з заздрості донесли на святого Кира, що він відвертає людей від шанування богів.

Дізнавшись про донос і загрозу арешту, Кир вирушив в Аравійську пустелю і поселився як чернець у невеликому селищі. Під час гоніння за часів імператора Діоклетіана укриття в Кира знайшов воїн-християнин Іоанн. Вони стали працювати разом і займатися лікуванням людей, поки не почули, що в місті Канопа почали жорстоко мучити трьох дівчат 11-15 років – Феоктисту, Теодотію і Євдоксію та їхню матір Опанасію. Святі Кир та Іоанн спробували їх урятувати, проте і їх самих було заарештовано та разом з ними вбито.

Святі мученики Кир і Іоан на іконі.
alblago.lg.ua

Микита-пожежник

У народі Микиту називали хранителем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Люди вірили, що цьому святому підвладна не тільки пожежа, але й запобігання посусі.

Прикмети цього дня пов'язані з вогнем. Так, якщо дрова в печі димлять і погано спалахують – це до відлиги, а ось сильна тяга віщувала попереду сильні морози. За кольором полум'я у вогнищі також визначали, якою буде погода. Червоний вогонь передвіщав холодні дні, а білий – потепління.

Прикмети Микитиного дня пов'язані з вогнем
pexels.com

Всесвітній день радіо

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого, починаючи з 2012 року, за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Дату проведення обрано не випадково – саме 13 лютого 1946-го вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", станція якого розташовувалася в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй.

Всесвітній день радіо відзначається щорічно 13 лютого
pexels.com

Народні прикмети на 13 лютого

  • Пожежа на Микити – ознака того, що на сім'ю навели пристріт.

  • Якщо 13 лютого на вулиці чути гучний крик ворон, то буде хуртовина і завірюха.

  • Ясна ніч 13 лютого – наступного дня буде сонячна погода.

Що не можна робити 13 лютого

  • Не можна в цей день ввечері виходити з дому після заходу сонця, щоб не пристало зло.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції та історії Дня святого Валентина, який щорічно відзначається 14 лютого.

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