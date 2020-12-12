13 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Андрія Первозванного та іменинники

13 грудня 2020 року в Україні відзначають День благодійності. Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 13 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 грудня іменини святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір.

День благодійності в Україні

Це національне свято, присвячене всім людям, хто займається благодійною діяльністю, було встановлене указом третього президента України Віктора Ющенка від 13 грудня 2007 року. Відзначається щорічно у другу неділю грудня.

День благодійності в Україні: коли відзначають universal.org

День святого Андрія Первозванного

Святий Андрій Первозванний – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в місті Віфсаїді в Галілеї, однак згодом жив зі своїм братом Симоном (Петром) на березі Геннісаретського озера, в місті Капернаум. Там вони заробляли на життя ловом риби.

Як відомо, Андрій не одружився і став учнем Іоанна Хрестителя. Згідно з Євангелієм, Іоанн направив двох своїх учнів, Андрія Первозванного та Іоанна Богослова, до Спасителя, сказавши, що він є Агнець Божий. Андрій перший пішов за Ісусом, а потім привів до нього свого рідного брата Симона (апостола Петра).

Святий апостол Андрій Первозванний impact.ro

Апостол Андрій першим свідчив про Ісуса Христа як про Месію, він став найближчим його учнем. Тому його називають Первозванним.

У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата та жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не заохочує подібного, ця традиція є дуже давньою.

Прикмети на 13 грудня

Прикмети на 13 грудня goodfon.ru

Якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.

Холодно, але сонячно – бути хорошому врожаю.

Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла та малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.

Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.

Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

Що не можна робити 13 грудня

На Андрія не можна шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду.

Також краще не займатися інтелектуальною роботою, є повір'я, що так можна збожеволіти.

Бажано також не влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

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