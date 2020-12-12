13 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Андрія Первозванного та іменинники

13 грудня 2020 року в Україні відзначають День благодійності. Також Православна Церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 13 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 грудня іменини святкують: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір.

Це національне свято, присвячене всім людям, хто займається благодійною діяльністю, було встановлене указом третього президента України Віктора Ющенка від 13 грудня 2007 року. Відзначається щорічно у другу неділю грудня.

Святий Андрій Первозванний – один з 12 апостолів Ісуса Христа. Він народився в місті Віфсаїді в Галілеї, однак згодом жив зі своїм братом Симоном (Петром) на березі Геннісаретського озера, в місті Капернаум. Там вони заробляли на життя ловом риби.

Як відомо, Андрій не одружився і став учнем Іоанна Хрестителя. Згідно з Євангелієм, Іоанн направив двох своїх учнів, Андрія Первозванного та Іоанна Богослова, до Спасителя, сказавши, що він є Агнець Божий. Андрій перший пішов за Ісусом, а потім привів до нього свого рідного брата Симона (апостола Петра).

Апостол Андрій першим свідчив про Ісуса Христа як про Месію, він став найближчим його учнем. Тому його називають Первозванним.

У ніч на Андрія, з 12 на 13 грудня, дівчата та жінки влаштовують ворожіння на судженого або на майбутнє. І хоча церква не заохочує подібного, ця традиція є дуже давньою.

Якщо до свята Андрія йде сніг – зима буде морозною і холодною.

Холодно, але сонячно – бути хорошому врожаю.

Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла та малосніжна, якщо випаде – холодна і сніжна.

Якщо тиха вода – хороша зима, галаслива – тріщати будуть морози, будуть бурі, хуртовини.

Червоний вогонь в печі – на холоднечу, білий – на відлигу.

На Андрія не можна шити, ткати, прясти, займатися різним рукоділлям, щоб не накликати біду.

Також краще не займатися інтелектуальною роботою, є повір'я, що так можна збожеволіти.

Бажано також не влаштовувати гучні гуляння з алкоголем.

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